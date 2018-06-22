Вехи недели. Из Страсбурга – без санкций, из Вашингтона – без денег, из Давоса – топлес

Представители власти делают вид, что ничего особенного в Страсбурге не произошло, в то время как ей пригрозили санкциями за невыполнение рекомендаций Совета Европы…

Недвузначная резолюция

После принятия резолюции ПАСЕ «Функционирование демократических институций в Украине» внутри страны началась война интерпретаций. Оппозиционеры доказывают, что этот документ стал последним гвоздем в гроб режима Януковича, представители власти делают вид, что ничего особенного не произошло.

Тем не менее, власти пригрозили санкциями за невыполнение рекомендаций Совета Европы.

Противостояние в Страсбурге обошлось без рукопашной между украинскими представителями. Оппозиция заявила о неправомочности отдельных депутатов-перебежчиков представлять БЮТ на международной арене. Украинской делегации удалось отстоять свои полномочия взамен на обещание подумать о ротации ее состава в ближайшей перспективе.

Партия власти произвела замену в Мониторинговом комитете ПАСЕ: служившего верой и правдой Сергея Головатого заменили Юлией Лёвочкиной.

Безуспешный Давос

Виктор Янукович в Давосе успел в движении сказать, что резолюция ПАСЕ будет для Украины полезной. Интересно, для кого полезным оказалось участие Виктора Федоровича в «Украинском ланче», организованном Виктором Пинчуком. От вопросов о судьбе Юлии Тимошенко глава государства старательно уходил, в газовом вопросе предпочел использовать заученные выражения о самом дорогом газе и необратимом компромиссе с Россией. Достичь каких-либо успехов Янукович так и не смог.

Игравший роль альтернативы Януковичу лидер «Фронта змин» Арсений Яценюк ничем особенным публику не порадовал. Зато встретился с Джорджем Соросом. По всей видимости, общение со всемирно известным финансистом должно было подчеркнуть весомость Арсения Петровича как лидера оппозиции.

Еще перед отъездом в Давос Виктор Янукович подписал указ о вопросах функционирования Конституционной ассамблеи. Если все пойдет, как задумано, уже в апреле 100 смелых и квалифицированных людей примутся нарабатывать проект нового Основного Закона. Поскольку подобный фокус с Конституцией уже происходил 10 лет назад, глава государства поспешил заявить, что остается сторонником избрания президента всенародно. Вот только политические оппоненты ему не поверили.

Непреклонный МВФ

Неудачей закончился визит представительной украинской делегации за океан. Два вице-премьера (Клюев и Тигипко), усиленные новым министром финансов Хорошковским, не сумели убедить МВФ в необходимости возобновить кредитование Украины. Неизвестно, сыграли ли свою роль заверения Николая Азарова в том, что наша страна и без заимствований обойдется (еще бы – в правительстве одни мультимиллионеры), но Николай Янович опосредованно доказал, что менять его пока некем.

Сам Азаров как геолог по образованию ищет возможность разрушить российскую твердыню в вопросах поставки газа, похвастаться здесь успехами он явно не может.

Тигипко же с комсомольским задором обещает проводить реформы, сетуя на отсутствие политической воли в этом вопросе. Действительно, дожимать сограждан, наблюдая падение собственной популярности, Партия регионов не спешит, а потому охотно воспользуется услугами своего «сильноукраинского» союзника.

Евгений Магда