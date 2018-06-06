Зачем „доны” нагоняют БЮТу лишние проценты?

Этот вопрос не на шутку тревожил аналитиков и политологов, которые ломали головы над тем, зачем коалиционное большинство ЦИК устроило всю эту буффонаду вокруг регистрации/нерегистрации избирательного списка Блока Юлии Тимошенко. Ведь с самого начала было понятно: отстранить от выборов одну из крупнейших политических сил Украины не удастся ни при какой погоде.

И даже не потому, что юридическая позиция „региональных” членов ЦИК была заведомо проигрышной и базировалась на шатких непрямых ссылках на разрозненные пункты законодательства, а бютовские юристы сразу вложили в руки Юлии Владимировны недвусмысленное решение Конституционного Суда. Дело в том, что даже при наличии каких-то весомых юридических оснований „донецкие” должны были хорошо понимать всю пагубность такого шага. Это же раз и навсегда навесить на себя ярлык „антидемократическая авторитарная сила” на глазах у международного сообщества. После этого донецким бизнесам в Европу хоть не ходи.

Следовательно, эта якобы попытка нерегистрации списка БЮТ была изначально обречена на провал, тем более – учитывая последние судебные победы тимошенковцев. „Доны” просто не могли этого не знать. Как не могли не знать и того, что чрезвычайно талантливая пиарщица Юлия Тимошенко выжмет максимум для собственного имиджа из статуса „обиженной донецкими бандитами”.

Действительно, созванная по горячим следам пресс-конференция сосредоточенной и зловеще-гневной Тимошенко была, что называется, классикой жанра. Все нужные юридические документы под рукой, ядовитые формулировки сами рвутся из уст. И не только по адресу „бандитской” партии, но и по адресу „союзничков” из НУ–НС, которые, мол, не выступили в защиту „преследуемого врагами” БЮТ. Справедливости ради добавим, что нашеукраинцы таки выпустили соответствующее заявление тогда же в субботу, но ближе к вечеру.

Почему же „доны” пошли на то, чтобы наигрывать лишние проценты Юлии Тимошенко, предоставив ей прекрасную площадку для пиара и возможность со слезой в голосе на встречах с избирателями до самого 30 сентября рассказывать, как ее едва не „прокинули” с выборами, поскольку очень боялись ее победы?

Проще утверждать вслед за самой Тимошенко, что в Партии регионов собрались еще неопытные политики, которые действуют импульсивно и не могут толком посчитать до трех.

Но здесь возникают большие сомнения. На двух последних избирательных кампаниях 2004 и 2006 лет „регионалы” приобрели немалый опыт, обзавелись хорошими аналитиками и пиарщиками, в том числе и американскими. И штаб „донецких” неоднократно демонстрировал довольно грамотные и адекватные реакции на политические раздражители. В частности, нынешняя стратегия „приклеивания” ко всем социальным и политическим инициативам „помаранчевых”.

Потому возникает подозрение, что проценты БЮТ наигрываются сознательно.

Автор свое гипотетическое объяснение таких странных на взгляд со стороны действий „донецких” связывает с практически неприкрытым желанием верхушки этой силы (особенно ахметовских) создать после выборов так называемую „широкую коалицию” с блоком НУ–НС. Именно такой формат мог бы дать „донам” необходимую легитимизацию на международной арене, а также хотя бы временную социально-политическую стабильность, необходимую для улучшения ситуации в их бизнесе.

Дело в том, что на протяжении последних трех-четырех недель рейтинги БЮТ и НУ–НС демонстрировали тенденцию к выравниванию. А вдруг на внеочередных парламентских выборах „помаранчи” все-таки наберут хоть чуть-чуть больше голосов, чем бело-голубые? И при этом „Наша Украина – Народная Самооборона” хотя бы на пару десятых процента опередит БЮТ? Тогда почти наверняка будет организована именно оранжевая коалиция, поскольку Виктор Ющенко поставит тогда в правительство „своего” премьера и получит очень серьезные рычаги как в исполнительной, так и в законодательной ветви власти.

А вот если в этом варианте у БЮТ окажется значительное преимущество над ющенковцами? Готов ли Виктор Андреевич пережить представление народу „премьєра Тимошенко-2”? Кажется, Президент усматривает в Юлии Тимошенко намного большую опасность, чем в „сильном бизнесмене” Ринате Ахметове. И напрасные ли это опасения? Ведь он имеет все шансы в таком варианте получить за несколько месяцев не только „сына Бога”, но и „брата Бога” „жену Бога” и множество других крайне неприятных пиар-сюрпризов. А также масштабное перетягивание на себя властного и кадрового одеяла. В 2005 году Ющенко все это уже проходил. Вплоть до ночных лесных совещаний.

А потому такой психологический расчет донецких полностью мог бы сработать. И их тонкая игра наподобие шахматной с жертвованием нескольких процентов ради получения желаемой цели. Если, конечно, автор не приписывает „донецким” излишнюю гениальность и способность просчитывать ситуации не хуже, чем у известного профессора (с одним „ф”) Мориарти...

Николай Писарчук