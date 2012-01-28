ЦИК просит 1,2 миллиарда на парламентские выборы

На парламентские выборы 2012 года законом о государственном бюджете предусмотрено около 800 млн. грн., однако, по расчетам Центральной избирательной комиссии, необходимо 1,2 млрд. грн.

Об этом еженедельнику "Зеркало недели. Украина" сообщил председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ.

«Вопрос еще не закрыт. Но все нужно делать своевременно, излишняя спешка только мешает. Если начну волноваться по поводу этого вопроса прямо сейчас, то есть риск, что на время внесения вероятных изменений в бюджет о нас могут забыть. Хотя сейчас о председателе ЦИК сложно забыть. В год выборов со мной начинают здороваться даже те, кто раньше вплотную не замечал», - сказал В.ШАПОВАЛ.

«Возьмусь за дело с 15 февраля. Как только почувствую, что бюджету угрожают изменения, пойду по хорошо известному кругу. Последним в этом кругу, понятно, будет Президент», - сказал он.

В.ШАПОВАЛ убежден, что даже если сократить расходы, денег не хватит.

«На всякий случай я, конечно, дал команду: изучайте закон, смотрите, где можно сэкономить. Однако есть вещи, от которых отказаться невозможно. Например, заработная плата членов комиссий - вещь нерушимая. Если бюджет выборов будет составлять 800 млн., выплатить зарплату мы не сможем. Что это означает? Неминуемы судебные иски. Кстати, до сих пор так и не проведен окончательный расчет со всеми членами комиссий, которые работали на последних местных выборах. И это очень досадно», - сказал председатель ЦИК.

Парламентские выборы должны состояться в октябре 2012 года. В соответствии с принятым 17 ноября 2011 года законом выборы пройдут по пропорционально-мажоритарной системе. Законом увеличен проходной барьер для партий до 5% и запрещено участие блоков партий.