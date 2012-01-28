Евгению Тимошенко пригласили в Сенат США

09:30, 28 января 2012
Политика
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Поговорить об Украине на распутье

Дочь экс-премьер-министра Украины, лидера партии ВО "Батьківщина" Юлии Тимошенко Евгения 1 февраля примет участие в слушаниях подкомитета по европейским делам Комитета внешних отношений Сената США - высшей палаты американского парламента, сообщает сайт Ю.Тимошенко.

Предметом дискуссии под председательством сенатора Джин Шахин избрана тема "Украина на распутье: что поставлено на карту для США и Европы?". Слушания будут проходить при участии бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, который сейчас работает аналитиком в политологическом центре Brookings Institution.

К дискуссии также приглашены исполнительный вице-президент Атлантического совета Дэймон Уилсон, а также старший научный сотрудник по вопросам энергетики и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон, США).

Слушания начнутся 1 февраля, в 14.30 по местному времени.

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