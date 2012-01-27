Азаров: модернизировать ГТС можно и самим...

Украина может собственными силами модернизировать газотранспортную систему, но лучше, чтобы этим занимался международный консорциум.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

"Конечно, Украина может своими силами модернизировать нашу ГТС. Но это значит, что мы будем отвлекать от других задач большие деньги, например, снимать необходимые средства со здравоохранения, образования. Согласитесь, что это не лучшее решение. Поэтому наше предложение - создать международный консорциум, который будет заниматься модернизацией нашей системы", - считает Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Украина в переговорах с Россией настаивает на создании трехстороннего (Украина, Россия, ЕС) консорциума по модернизации и управлению ГТС. Россия пока не поддерживает такой вариант, настаивая на двустороннем (Украина, РФ).

В свою очередь, США выступают за создание трехстороннего консорциума по управлению ГТС при участии Украины, России и Европы, поскольку такая структура позволит обеспечить надежную, эффективную и прозрачную работу ГТС.

В ЕС также поддерживают идею трехстороннего консорциума и ожидают согласие на это со стороны России.