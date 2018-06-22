Резолюция ПАСЕ: какие санкции угрожают украинской власти

Парламентская Ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию по Украине. В ПАСЕ обеспокоены изъянами украинского правосудия, несовершенством нового закона о выборах, состоянием здоровья заключенных Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и Валерия Иващенко. Ассамблея четко заявила, что выступает за отмену обвинений прежних правительственных чиновников и предупредила: если требования не будут выполнены – возможны санкции.

Прислушается ли в этот раз Виктор Янукович к рекомендациям Европы и чем грозит Украине невыполнение требований ПАСЕ?

Ольга Герасимьюк, член Мониторингового комитета ПАСЕ, народный депутат: НИ ОДНА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГРУППА В ПАСЕ НЕ ВЫСТУПИЛА НА СТОРОНЕ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ Это очень жесткая резолюция. Она свидетельствует о том, что ситуация в Украине воспринимается однозначно как тревожная. Все европейцы подчеркивают, что Украина – чрезвычайно важна страна для Европы и именно поэтому выражают большое сожаление, наблюдая в последнее время ее серьезный откат назад.

Слушать выступления относительно Украины было грустно. Не было такого выступления, которое бы не начиналось со слов о том, что политически мотивированные преследования в стране, – это проблема номер один, что судебная система вызывает ужасные чувства, что одно за другим поступают сообщения, как люди находятся в заключении с недоказанной виной, как почти 99% дел выигрывает прокуратура, как из всех мер пресечения преимущественно выбирают заключение. Об этой ситуации говорят не только в связи с заключением Юлии Тимошенко, Юрия Луценко, Валерия Иващенко. Это касается всех граждан в стране.

Наверно, наша власть не рассчитывала на поправки, которые были предложены нашими европейскими коллегами. Например, что может быть требование освободить прежних членов Кабмина (речь идет именно об освобождении из тюрьмы, а не об амнистии) и дать им возможность принимать участие в избирательном процессе.

Поправки очень серьезные. И часть украинской делегации, которая представляла власть, приложила все усилия, чтобы их как-то смягчить. Эти поправки незначительны. Изменить чрезвычайно критичный характер резолюции у них не было возможности. У них аргументов для этого не было.

Самая горячая борьба развернулась вокруг последней 15-й поправки, которая заканчивается тем, что ПАСЕ будет мониторить процесс и в случае невыполнения требований ПАСЕ Ассамблея может прибегнуть к санкциям. Представители украинской власти очень хотели убрать эти слова.

Ни одна политическая группа в ПАСЕ не выступила на стороне украинской власти. Даже политическая группа, в которую входят многие наши представители власти – группа социалистов, – на сессии выступила чрезвычайно жестко.

Такой строчки, что могут быть примененные санкции, я не помню в ни одной из резолюций, которые принимались на моей памяти. Как правило, предусматривается, что в случае невыполнения будут дальнейшие действия. Даже относительно России, когда речь шла о российско-грузинской войне.

Как объясняют европейцы, им уже ужасно надоело... Сколько представителей разных европейских государств побывало в Украине! И по всем просьбам и вопросам им украинская власть отвечала: да, мы все сделаем, мы идем европейским путем. Все это осталось на словах. Даже не делалось какой-то потуги сделать какое-то “обманное движение”.

Совет Европы – это не карающая организация, она не насаждает демократические стандарты, она их последовательно отстаивает. Это происходит в процессе переговоров. Но, как сказала одна депутатка из Франции, Украина показала себя не как хороший ученик, а как пациент в больнице.

Санкции бывают такие, которые были применены в отношении Беларуси. А она на сегодня даже статуса наблюдателя не имеет в Совете Европы, не говоря уже о членстве. Самое мягкое – могут лишить делегацию полномочий.

Находиться в обществе 47 стран, которые руководствуются определенными стандартами относительно прав человека, верховенства права, – очень важно, а выбыть из этой компании – это потерять репутацию на долгие годы. Что хуже всего – это отразится на обществе.

Санкции будут применены, если на эту резолюцию не будет реакции. Нужно выполнять те пункты, которые касаются допуска к выборам оппозиционеров, которые находятся в тюрьме. Это нужно выполнять уже.

Следовательно, время пошло.

Мне логика действий Януковича непонятна. Он наталкивается на сигналы, которые для государственного деятеля являются тревожными. Возможно, ему нужно научиться понимать эти сигналы, язык документов, а то они привыкли к языку приблатненному.

Сейчас будут пытаться рассказать, что эта резолюция ничего не стоит, что это лишь рекомендации, что это все оппозиция воду мутит. Это очень дешевая технология, которая даже не вызывает желания на нее реагировать. Мне только что пришло письмо от депутата из Нидерландов. Он пишет: надеюсь, что вчерашней резолюцией мы послали вам немного надежды, призывая власть немедленно освободить заключенных оппозиционеров.

Резолюция – это не наказание. Это очень серьезная поддержка со стороны европейских друзей нашего общества, чтобы оно могло спастись от угрозы диктатуры.

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел: САНКЦИИ ДЛЯ УКРАИНЫ УЖЕ НАЧАЛИСЬ Санкции, к величайшему сожалению, уже начались.

Очередное предупреждение Украине со стороны европейского содружества – это желтая карточка, которая начинает краснеть. Потому что перед этим было уже столько этих желтых карточек... Это значит, что в европейском содружестве Украина все ниже опускается во всех возможных рейтингах, и ее воспринимают все более негативно.

Первое следствие: инвестиции не идут в Украину, а убегают из Украины.

Ожидать прямых и жестких санкций, мне кажется, не стоит. Не в компетенции ПАСЕ выписывать какие-то санкции, запреты, ограничения. Это прерогатива других европейских органов. Потому максимум, что может быть, – это приостановка участия Украины в этой структуре. Но я не хочу даже верить в возможность такого шага.

Я хотел бы верить, что власть очень серьезно проанализирует все те вещи, о которых загадано в резолюции. Многие из них - объективная необходимость для Украины. Скажите, разве не в наших интересах наведение порядка в судебной системе? Разве не в наших интересах внесение изменений в Уголовный кодекс, многие положения которого остались еще со сталинского периода?

Предложения в резолюции абсолютно адекватные. Другое дело, что в некоторых случаях требуют чрезвычайно быстрых шагов, которые в соответствии с украинским законодательством просто не могут произойти. Например, относительно изменения конституционных положений... Это займет определенное время.

Я бы на месте нашей власти не то, что не обижался бы на эти предложения ПАСЕ, а поблагодарил – за то, что они высказаны. Их цель – помочь нам стать более демократическими и адекватными.

Александр Сушко, научный директор Института евроатлантичного сотрудничества: РУКОВОДСТВО УКРАИНЫ ЗНАЕТ, ЧЕГО СТОИТ ТАКАЯ ПОЛИТИКА В распоряжении ПАСЕ есть один очень серьезный инструмент санкций – приостановка полномочий делегации страны, если она нарушает серьезные требования, в частности – не выполняет резолюцию ПАСЕ. Однако на практике этот инструмент применяется чрезвычайно редко. Я, например, даже не помню, чтобы к какой-то стране он применялся. Хотя обсуждение этого вопроса очень часто возникает. Уже несколько раз российская делегация была на грани этой санкции, также Азербайджан и Армения неоднократно попадали под такую угрозу. И Украина лет 10 назад, когда началось свертывание демократии при Кучме.

Разговор о санкциях – это профилактика. Это попытка повлиять на то, чтобы все же таки власть провела будущие парламентские выборы в соответствии с международными стандартами. А отсутствие среди участников выборов Тимошенко и Луценко – это лишь один из многих вопросов. Те нарушения, которые с большой вероятностью могут иметь место, не исчерпываются вопросом участия отдельных политиков. Для предотвращения этих нарушений и направлена резолюция. А санкции могут возникнуть, если миссия ОБСЕ после 28 октября признает выборы такими, что не отвечают международным стандартам.

У каждого политика есть такие вопросы, в которых он категорически не уступает. Практика доказала, что для Виктора Януковича таким вопросом является пребывание в тюрьме Юлии Тимошенко. Я полностью допускаю уступки с его стороны в любых других вопросах, но не в этом.

Тот факт, что до сих пор не парафировано соглашение об ассоциации и его будущее фактически подвешено, – это прямое следствие судебного преследования оппозиции. Януковичу прямо говорили, что он должен выбрать: или – лидеры оппозиции за решеткой, или – договор об ассоциации. Он выбрал первое. Руководство Украины знает, чего стоит такая политика.

Сейчас много появляется тезисов о том, что Запад должен разделять украинское общество и украинскую власть. Так всегда говорят, когда власть создает для всего общества проблемы, в том числе и на международной арене, и за власть стыдно. Однако на практике, конечно, теряют все. Можно привести достаточно много примеров относительно тех положений соглашения об ассоциации, которые могли бы уже действовать в интересах украинцев во всех общественно значимых сферах: это стандарты потребления, экологии и тому подобное. Но они пока еще не будут действовать, потому что само соглашение об ассоциации может быть заморожено.

Борис Тарасюк, экс-министр иностранных дел: Я НЕ ПРИПОМНЮ РЕЗОЛЮЦИИ ПАСЕ, В КОТОРОЙ УПОТРЕБЛЯЛОСЬ БЫ СЛОВО “САНКЦИИ” Эту резолюцию нужно рассматривать в сравнении с предыдущей резолюцией ПАСЕ, которая была принята в первый год правления Януковича в октябре 2010 года. Тогдашняя резолюция, кстати, была первой критической резолюцией международного института относительно нынешней власти. После нее была более критичная резолюция Европарламента.

Если сравнить вчерашнюю резолюцию и резолюцию октября 2010 года – это небо и земля. И тут нечем хвалиться Министерству иностранных дел. Нужно чесать затылок и думать, каким образом спасать имидж Украины, а не называть черное – белым. А именно этим занимается нынешний МИД, превращаясь в министерство пропаганды.

Я не припомню такой критической резолюции ПАСЕ. Не припомню резолюции ПАСЕ, в которой употреблялось бы слово “санкции”. Потому нынешняя резолюция является серьезным предупреждением украинской власти.

Конечно, в резолюции отмечаются некоторые позитивные моменты, но за одним позитивным словом идет несколько негативных.

Ассамблея обратила внимание на притеснения оппозиции. И тут представлен “самый большой набор” преследуемых оппозиционеров, чем в любой резолюции. Названо аж четыре имени. Если раньше называли Юлию Тимошенко или Тимошенко и Луценко, то сейчас к ним добавились еще Валерий Иващенко и Евгений Корнийчук.

Ассамблея четко заявила: если ее требования не будут выполнены, то будет рассматриваться вопрос о санкциях. Санкций может быть целый ряд: и приостановка членства, и непризнание полномочий делегации, вплоть до крайней – исключение из Совета Европы. До последнего, думаю, не дойдет.

Во избежание санкций, власти нужно начать системную работу с устранения тех недостатков, на которые указала ПАСЕ. У меня есть сомнение, что власть будет прислушиваться к этим замечаниям, учитывая ее реакцию на критику со стороны Европарламента. Не исключаю, что некоторые требования будут выполнены, чтобы отрапортовать: видите, мы реагируем. Но это не будут системные вопросы.

Авторитет Украины для нынешней власти не суть важен. Главное для нее – держать своих главных оппонентов в заключении, и не допустить их участия в политических процессах. Из-за чего заложниками становятся и курс на евроинтеграцию, и соглашение об ассоциации.

Эта розгромная резолюция, кстати, принятая после председательства Украины в Совете министров Совета Европы. Это также оценка председательству нашей страны.

Опрашивала Анна Ященко