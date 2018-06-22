Виктор Небоженко: Олигархи деградировали в своих политических требованиях

Виктор Небоженко - эксперт, который простые новости политической кухни может вывести на разговор о серьезных проблемах и тенденциях. Виктор Сергеевич работал в коридорах и президентской власти, ему случалось быть советником и у лидеров оппозиции. Наверное, поэтому он не имеет пиетета ни к тем, ни к другим. И в своем сегодняшнем интервью он не щадит никого.

НАШИ ОЛИГАРХИ, ВЗЯВ ВЛАСТЬ, ПРЕВРАЩАЮТ ЕЕ В САМЫЙ НЕПРЕСТИЖНЫЙ УЧАСТОК ЖИЗНИ СТРАНЫ

Виктор Сергеевич, недавно весьма активно обсуждалось такое событие: 9 января олигархи собрались на сходку подумать о двух вопросах. Во-первых, почему не идут реформы. А во-вторых, почему укрупняется бизнес президентской семьи. Думали они думали, а потом якобы Ахметов поехал к Януковичу сказать, что все это нехорошо… Вы верите, что олигархов так озаботили судьбы страны, они созрели для конфликта с первым лицом?

Во время кризиса олигархи могут удерживать свои состояния только либо за счет краж бюджета (минимизация налоговых расходов, организация лоббистского обеспечения через парламент, субвенции, дотации, приватизация под одного участника). Олигархическая экономика выживает за счет одного – украинской экономики.

А есть другой путь, когда олигархи вступают в союз с государством, идут на реформы, спасают тем самым и свои олигархические состояния, переводя их в прозрачный сектор. Тем самым они спасают и государство. У собственников крупных активов есть два пути. По первому пути идут Германия, Франция, США, Израиль, Италия. Олигархи этих стран для сохранения своих состояний пошли на союз со своими государствами. Они шли на уступки, когда этого требовали интересы реформирования.

У нас собственники украинских активов пошли по другому пути: воруй, грабь, экспроприируй… Это все важно, поскольку появился еще один клан. Клан «семьи». И я думаю, что 9 января они обсуждали, что делать с одним нуворишем из этого клана. С человеком, динамика роста состояния которого бьет все рекорды. И они понимают, что дальнейший рост возможен либо за счет остатков промышленности, либо за счет их сложившихся состояний. А если вы знаете, к 2003 году были обозначены границы их собственности. Был пакт о ненападении. А теперь нужно уступать место новой семье. И никто не знает о планах семьи. Семья убеждает их, что они заработают от одного до трех миллиардов и остановятся. А олигархи боятся, что рост семьи будет уже продолжаться за счет их состояний.

Если бы крупный бизнес верил в эту власть, то, возможно, они попробовали бы строить по-другому этот диалог.

Власть не боится за свое будущее?

Если бы Янукович мог задуматься о судьбах свои внуков, то он бы опасался, что их капиталы после смены власти будут искать по всем странам, от Новой Зеландии до Исландии. Это будет любимым занятием новой украинской власти. Олигархи других стран понимают, что нельзя коррумпировать государство. А наши, взяв власть, превращают ее в самый непрестижный участок жизни страны. Представители крупного капитала должны были прийти к президенту и сказать: давай, ты пару лет побудешь настоящим президентом страны. А для этого начинаешь реформы, не занимаешься реквизицией, не выдергиваешь Украину из Европы, не уничтожаешь партийную систему. А мы в ответ – помогаем. И чтобы не напугать его, перечисляют в каких странах такое сотрудничество происходило.

А наши олигархи деградируют в своих политических требованиях. Каждый думает: я договорюсь с семьей отдельно. У меня заберут чуть-чуть меньше, чем у соседа. Или я отдам один канал, а три канала сохраню. Каждый ищет экономическую выгоду в сложившейся ситуации. И дело не только в семье, а в том, что те, кто помогает ей богатеть, они – менеджеры по отъему крупных состояний. Скоро мы узнаем о том, что в стране появились миллионеры прокуроры, миллионеры судьи, генералы СБУ, которые скупают огромные поместья и земли. Публика, участвующая в отчуждении собственности, начнет богатеть. У них тоже есть вкусы. Они хотят быть не хуже.

БЮТ И ФРОНТ ПЕРЕМЕН ОБЪЕДИНИЛИСЬ ПРОТИВ НАИВНОГО И ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ТЯГНИБОКА

Митинг оппозиции 22 января и подписание соглашения Комитета сопротивления диктатуры не вселил в вас надежду?

Какую надежду? Этот митинг – иллюстрация того, что оппозиция тоже выбрала путь обмана. Это, если хотите, продолжение и результат того, что оппозиционные партии объединились с партией президента и проголосовали закон о выборах, а именно: за ограничение политики для других за счет знаменитого 5-процентного барьера. Они ограничили вход в политику других партий, ограничили доступ конкурентам, что совсем не похоже на демократию.

Отдельно про Ющенко хочу сказать. У нас День Свободы, который совместили указом Януковича с Днем Соборности, тесно связан с победой Майдана. Сам Ющенко для этой победы не сделал практически ничего, но пошел праздновать этот день с Януковичем. И насколько надо не уважать свободу, насколько надо ненавидеть Майдан, чтобы, когда уничтожают твой указ, ты, как ни в чем не бывало, приходишь туда, куда тебе приказывают, и празднуешь... Получается, что его указ стоит не дороже бумаги, на котором он был пописан. Экс-президент нам фактически сказал: я ненавижу Майдан, который сделал меня президентом.

Что нужно было с ним сделать, как запугать и поломать, чтобы он шел на мероприятия, которые противоречат его указам?

Оппозиция выродилась, она превратилась в игру олигархических и административных сил. Там есть хорошие люди, но вместе они делают преступления. Потому что имитируют важную для украинцев силу.

Знаете, что такое КОД?

БЮТ и «Фронт перемен» объединились против наивного и провинциального Тягнибока. Он просто не понимает, что его мажоритарщикам на округах дышать не дадут. Они объединились против партий и движений, чтобы было как можно меньше мажоритарщиков вне БЮТ и «Фронта перемен». С точки зрения большой политики, неприличен даже сам договор между «Фронтом перемен» и БЮТ. У ФП элегантный красивый лидер Яценюк, который имеет доступ к любым СМИ, который открывает двери в Кабмин и Администрацию президента. У него есть право на ересь. Он спокойненько бросает лозунг: «Украина без Януковича». И ничего, никто не трогает ни его предприятия, ни его фирмы. Его мероприятия охраняют всего два милиционера, и нет никаких варварских происков. У БЮТ лидер сидит в тюрьме. Там всех, кроме Турчинова, активно прессуют. Какой между ними возможен договор? Ведь один пользуется привилегиями у власти, другая сидит в тюрьме. Как они могут заключать договор о политическом будущем?

Юля ведь сама предлагала общий список?

Тем не менее, это противоестественное объединение. Если она предлагала общий список с Яценюком, то это ее последняя ошибка. Видимо, сидя в тюрьме, она несколько не ориентируется в ситуации. Это если бы изнасилованная девушка поедет в турпоездку с насильником, только потому что там есть 30% скидки...

Хорошо нам критиковать, а реально как Турчинову в этих условиях работать?

Ну, знаете, в нашей стране все зависит от способности каждого человека идти на компромиссы. Олигарх говорит: отдам один завод, ничего. Журналисты говорят, ну посадили Тимошенко, но Турчинова ведь не посадили. Посадят Турчинова, останется Федорчук. Федорчука посадят, Грынив останется…

А почему БЮТ пошел на сотрудничество с властью, голосуя за закон о выборах?

Ни власть, ни правоохранители во время выборов не будут обращать никакого внимания ни на один закон. Им нельзя было идти ни на какое сотрудничество с властью. Им не надо было вычитывать и подчищать закон. Никакой закон не спасает оппозицию. Ее спасает оппонирование власти. Никто в 1993-1994 годах не требовал улучшения закона. Все работали с населением. Старая оппозиция разучилась работать с людьми. Тусовки научились делать, выступать у Шустера тоже. А работать с народом не умеют, пошли на союза с АП, делают упор на то, что им кажется лучшим. Ни тот, ни другой закон не спасет оппозицию, если население не почувствует, что оппозиция представляет ее интересы.

Яценюк – молодец. Сначала он обманул Турчинова. Теперь Тягнибока. В соглашении нет идеи взаимопомощи. Это акт о том, что мы не будем мешать друг другу. Но одна часть оппозиции при помощи власти получит преимущество. А остальным будет мешать административный ресурс. Вот и все. Власть сделает все, чтобы Тимошенко не вышла из тюрьмы, и тогда на второе место выходит «Фронт перемен».

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА – ЭТО ВТОРОЙ СРОК ЯНУКОВИЧА

А какая самая большая угроза для общества в случае победы «Регионов»?

Фундаментальная проблема – это второй срок Януковича. Основная политика начнется перед этими выборами. Поэтому все конституционные телодвижения сведутся к тому, как воспроизвести власть Януковича еще раз. Это можно сделать голосованием президента через парламент.

Мы откатываемся на 20 лет назад в политическом развитии страны.

Мы сейчас относимся у мелким партиям как к тем, кто откусывает у настоящих. И многие избиратели не знают, что выбрать: оппозицию в виде КСД или кота в мешке? Вы что им посоветуете?

Рисковать. Выбирать совершенно новых, которые не работали ни с оппозицией, ни с властью. Вот, например, вы видите в бюллетене девушку или мужчину в расцвете сил. Но если этот мужчина в своей карьере вдруг резко перепрыгивает с поста районного отделения, становится замом губернатора, – это явно представитель власти. Если кандидат сделал карьеру за последние несколько лет, мы можем не сомневаться, что люди сделали себе деньги, но совершенно не заботились о населении.

Я думаю, что надо выбирать тех, кто не боится идти на конфликт с местной властью. И тех, кто неизвестен.

Беседовала Лана Самохвалова