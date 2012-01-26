СМИ: ЕС не рассматривает введение санкций относительно Киева

Европейский Союз не рассматривает возможность введения санкции в отношении Украины и не замораживает финансовую техническую помощь.

Об этом агентству Интерфакс-Украина заявили в четверг в Брюсселе в Европейской комиссии, комментируя распространенную в некоторых украинских СМИ информацию о том, что Брюссель рассматривает возможность применить по отношению к Киеву санкции, а также заморозил финансовую техническую помощь в связи с внутриполитической ситуацией.

"ЕС не рассматривает каких-либо санкций в отношении Украины. ЕС ожидает от Украины пристального рассмотрения обеспокоенности, высказанной в связи с состоянием верховенства права в Украине", - заявили в Европейской комиссии.

Брюссель также категорически опроверг информацию о замораживании помощи. "Мы не замораживаем финансовую техническую поддержку ЕС", - обозначили позицию в Европейской комиссии.

Агентству пояснили, что "некоторая конкретная бюджетная поддержка в настоящее время находится на рассмотрении до того момента, когда будут выполнены условия, связанные с управлением государственными финансами и макроэкономической стабильности".

Кроме того, ЕК утверждает, что "ЕС продолжает оказывать другую помощь". "ЕС надеется на возобновление финансовой поддержки бюджета в ближайшее время", - подчеркнули в ЕК.

Кроме того, в Еврокомиссии "не известно о каких-либо приглашениях на встречи, в которых было отказано". Так Брюссель прокомментировал и информацию о том, что лидеры ЕС отказались встречаться с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Как сообщалось, Парламентская ассамблея Совета Европы призывает мониторинговый комитет продолжать пристально отслеживать ситуацию в Украине и предлагать любые дальнейшие действия, которые могут быть предприняты Ассамблеей, вплоть до возможных санкций, если требования не будут выполнены.

Корреспондент