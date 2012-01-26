Луценко - судье: Ваша честь - это не допрос, а светская жизнь какая-то

На заседании Печерского райсуда Киева по делу экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО по эпизоду о незаконном распоряжении о праздновании Дня милиции во дворце «Украина» в 2008-2009 годах объявлялся протокол допроса свидетеля – бывшего сотрудника МВД Николая ЦЕНОВА, который в свое время возбудил два уголовных дела в отношении председательствующего в судебном процессе судьи Сергея ВОВКА.

Как передает корреспондент УНИАН, услышав фамилию свидетеля, Ю.ЛУЦЕНКО с иронией отметил: «Ваша честь, кстати, он на Вас два дела возбудил. Давайте его вызовем, хоть посмотрим, или не будем читать».

Следует заметить, что во многих протоколах допросов содержатся ответы свидетелей на вопрос следователя, каким образом и как организовывались выступления на концерте по случаю Дня милиции известных украинских и российских артистов.

В связи с этим Ю.ЛУЦЕНКО, обращаюсь к судье, шутя отметил: «Ваша честь - это не допрос, а светская жизнь какая-то. Катя ОСАДЧАЯ (известна телеведущая передачи «Светская жизнь» – УНИАН) нервно курит в стороне. Без нее столько много мы о жизни БАСКОВА узнали. Того следователя, который об этом спрашивал, к ней в напарники направить нужно».

По состоянию на 16.30 в судебном заседании, начиная с 14.00, объявлены протоколы допросов 14 свидетелей.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года Ю.ЛУЦЕНКО заявил об отводе судьи С.ВОВКА, который в Печерском районном суде рассматривает его уголовное дело.

Экс-министр мотивировал свое заявление фактами, изложенными в публикации в одном из журналов, в которой речь шла о том, что в профильный комитет Верховной Рады поступили материалы относительно возбуждения прокуратурой Киева уголовного дела против судьи С.ВОВКА «за подделку и использование поддельного решения суда о похищении гражданского дела, о мошенническом завладении земельным участком в 70 гектаров».