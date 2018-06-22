Выборы в Украине станут лакмусовой бумажкой для Европы

Украина находится в мутной воде и с ЕС, и с Россией, отчаянно пытаясь найти стратегию выхода из "адского газового контракта" Тимошенко – Путина... Янукович забил гол в ворота собственной команды... Мировые СМИ о ситуации в Украине Гол в свои ворота Европейская политическая газета New Europe пишет, что Евро-2012 начнется в Украине через 5 месяцев, но украинский президент Виктор Янукович уже забил гол в ворота собственной команды. Бросив своего политического оппонента Юлию Тимошенко в тюрьму, Янукович оттолкнул Евросоюз и играет на руку Владимиру Путину. Но премьер-министр России отказался снизить высокую цену, которую Украина платит за газ и о которой была достигнута договоренность между Путиным и Тимошенко в 2009 году. Упершись в стену, Януковичу, возможно, придется принять предложение Газпрома о покупке украинской ГТС, которую российский газовый монополист оценивает в $4 миллиарда.

51-летняя Тимошенко имеет много друзей в Европе. Майки с портретом прежнего премьер-министра Украины и лидера оппозиции и надписью "Волю Юли" были разложены на столах членов Европарламента во время пленарной сессии в Страсбурге. Депутаты Европарламента, начав кампанию за освобождение Тимошенко, осудили условия ее содержания и попросили нового председателя парламента Мартина Шульца осуществить свой первый официальный визит для посещения Тимошенко в тюрьме.

"Проблемы в Украине с Юлией Тимошенко, но не только с ней. Многие члены прежнего украинского правительства сейчас в тюрьме и под судом, потому проблема Украины в том, что новое правительство преследует часть старого правительства, и это процесс, который не может быть принят Европейским Союзом», – сказала New Europe немецкий депутат Европарламента Ребекка Хармс (группа Зеленых), которая является членом делегации Комитета парламентского сотрудничества ЕС и Украины.

Компромисс с МВФ Сайт американского издания Wall Street Journal печатает материал «Украина ищет компромисс с МВФ», в котором вспоминает заявление нового министра финансов Валерия Хорошковского, что он постарается найти "компромисс" с Международным валютным фондом, чтобы перезапустить такое необходимое для страны кредитование. Но при этом министр не предложил никаких гарантий, что правительство Украины будет выполнять требование МВФ и повышать цены на газ для населения.

В ответах на вопросы, переданных электронной почтой, господин Хорошковский заявил, что хочет возобновить программу МВФ, чтобы отправить "месидж для финансовых рынков". Он сказал, что выступит с посланием к МВФ о "твердой решительности и политической воле к проведению реформ".

Один из украинских чиновников на условиях анонимности сказал, что Хорошковский имеет "прямой доступ" к президенту Виктору Януковичу, который дает ему более широкие полномочия, чем его предшественнику. "Они понимают, что оказались в тяжелом положении, и хотят сделать прорыв", – сказал высокопоставленный западный чиновник в Киеве.

Но в своих комментариях новый министр финансов промолчал об основном требовании МВФ повысить цены на бытовой газ, чтобы поддержать баланс государственной энергетической компании «Нафтогаз Украины». Правительство отказалось от повышения цен в канун парламентских выборов, назначенных на октябрь.

"Если они не принесут новых месиджей [в МВФ], то, скорее всего, получат тот же ответ, как и раньше", сказал другой высокопоставленный западный чиновник.

Тимоти Эш, аналитик Royal Bank of Scotland Group PLC в Лондоне, заявил, что правительство может согласиться на повышение цен на весну, которое будет иметь меньшее влияние, поскольку отопительный сезон закончится.

Попытки правительства возобновить переговоры могут еще более усложниться заключением прежнего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в октябре прошлого года по решению суда, что рассматривается в США и Европейском Союзе как политически мотивированное.

Поворот Украины к МВФ состоялся после месяцев безуспешных переговоров относительно снижения цены на газ с Россией, которая требует экономических уступок. Киев хочет обеспечить скидку цен на газ с более чем $400 за тысячу кубометров до $250. Но украинские чиновники отбросили предложения Москвы о более дешевом газе в обмен на вступление Украины в торговый союз под руководством России или продажу ее газопроводов, которые транспортируют около двух третей российского газа в Европу.

Вызовы для Януковича Аналитик Европейского центра политики в Брюсселе Аманда Пол печатает на сайте ЕС EurActive материал «2012: вызов Януковичу», в котором отмечается, что украинский президент должен как можно скорее выступить с понятным стратегическим планом для того, чтобы встретить политические и экономические вызовы, перед которыми стоит страна.

Украина входит в 2012 год из огромным количеством проблем, но некоторые возможности у нее тоже появляются. Статус соорганизатора Евро-2012 вместе с Польшей предоставляет руководству Украине золотую возможность показать миру свои лучшие черты. Однако в то же время Украина сталкивается с серьезными проблемами как во внутренней, так и во внешней политике, которые требуют последовательного, динамичного и стратегического подхода.

На внешнеполитическом фронте Украина находится в мутной воде и с ЕС, и с Россией. Украина отчаянно пытается найти стратегию выхода из "адского газового контракта", заключенного Тимошенко и Путиным в 2009 году, из-за которого Киеву теперь приходится платить $515 за 1000 кубических метров газа. Между тем, ЕС выдвинул Украине ультиматум – раз она хочет прогресса в процессе ее интеграции в ЕС.

ЕС – справедливо или несправедливо – сказал Украине такое: если вы хотите перейти к подписанию и ратификации соглашений об ассоциации и ЗСТ, вы должны улучшить состояние демократии, верховенства закона и тому подобное.

Основной лакмусовой бумажкой в Украине будут парламентские выборы 28 октября. Если они не будут отвечать международным стандартам (или хотя бы не будут приближаться к ним), кажется маловероятным, что ЕС подпишет соглашение.

Хотя эта ситуация представляется большой головной болью для украинского президента Виктора Януковича, в то же время он также обеспокоен состоянием экономики Украины и тем, как он может повлиять на избирателей. Экономика Украины была в тяжелом состоянии с 2008 года и остается крайне чувствительной. Хотя рост ВВП составлял 5,3% в 2011 году, согласно с заявлением премьер-министра Николая Азарова, сделанным в конце ноября, он вероятно сократится в 2012 году. Частично это состоится из-за доминирования экспорта стали в экономике Украины, что делает ее зависимой от мировых колебаний спроса.

ЕС, со своим экономическим спадом, является одним из основных экспортных рынков Украины. Ситуация осложнилась в 2011 году разрывом в отношениях с МВФ, когда 15 миллиардов долларов кредита были заморожены в результате отказа Януковича поднять цену на бытовой газ. Ухудшение экономико-социальной ситуации способствовало падению его поддержки.

Подготовил Николай Писарчук