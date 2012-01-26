Защита подала кассацию на приговор Тимошенко

Сторона защиты экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО подала кассационную жалобу на приговор Печерского райсуда Киева, которым она была осуждена к семи годам лишения свободы

Об этом УНИАН сообщил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК.

«Сегодня утром защита Ю.ТИМОШЕНКО подала кассационную жалобу в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел», - сказал он.

Справка УНИАН. 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.