Янукович велел найти 100 авторитетных украинцев, которые еще не при власти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ “Вопросы формирования и организации деятельности Конституционной ассамблеи”.

Данный указ размещен на официальном сайте главы государства.

Этим указом одобрена “подготовленная на основе наработок научно-экспертной группы по подготовке Конституционной ассамблеи и рекомендаций Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) Концепция формирования и организации деятельности Конституционной ассамблеи”.

В соответствии с указом, до 16 апреля 2012 года должны быть поданы предложения по кандидатурам к персональному составу Конституционной ассамблеи.

В Концепции отмечается, что “в настоящее время необходимость обновления Конституции Украины в основном воспринимается политическими силами и обществом в Украине”. Также отмечается, что Конституционная ассамблея является специальным вспомогательным органом, главной целью создания и деятельности которого является подготовка законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины.

Среди основных задач Конституционной ассамблеи, в частности: подготовка на основе Концепции внесения изменений в Конституцию Украины законопроекта (законопроектов) о внесении изменений в Конституцию и его предварительного одобрения; организация общественного, а также профессионального, в том числе при участии международных экспертов, в частности, Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия), обсуждения законопроекта (законопроектов) о внесении изменений в Конституцию Украины.

В соответствии с указом, Конституционная ассамблея создается в составе 100 человек из числа граждан Украины, которые “имеют соответствующую профессиональную подготовку и опыт работы в сфере создания государства и права, имеют авторитет в обществе и, как правило, не являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и включаются в состав Конституционной ассамблеи по согласию”, а члены Конституционной ассамблеи работают на общественных началах.

В Концепции предусмотрено, что целесообразно, чтобы не менее половины ее состава составляли ученые-конституционалисты и другие специалисты в отрасли права. Кроме того, предложения относительно трети кандидатур персонального состава Конституционной ассамблеи (34 человека), одобренные большинством голосов от общего состава научно-экспертной группы, вносятся Президенту Украины. А предложения относительно двух третей от персонального состава Конституционной ассамблеи (66 человек) вносятся Президенту Украины рядом субъектов. В частности, 14 кандидатур должна предложить Национальная академия наук Украины.

Кроме того, каждая фракция и группа в парламенте может предложить по одной кандидатуре, а также по одной кандидатуре может предложить ряд политических партий, которые принимали участие в последних выборах Президента Украины, местных выборах – в случае, если кандидаты от этих партий (кандидаты, включенные в избирательные списки всех местных организаций этих партий) получили поддержку более 100 тыс. голосов избирателей.

В Концепции указаны партии: «Фронт Змін», «Сильная Украина», Всеукраинское объединение «Свобода», партия «УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко», Социалистическая партия Украины, «Единый центр» и ряд общественных организаций.

Председатель, заместитель председателя и секретарь Конституционной ассамблеи назначаются Президентом Украины по предложению научно-экспертной группы.

Пленарные заседания Конституционной ассамблеи сзываются председателем Конституционной ассамблеи при необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Пленарные заседания Конституционной ассамблеи могут длиться несколько рабочих дней. Решение Конституционной ассамблеи и решение ее комиссий принимаются большинством от их общего состава, если другое не предусмотрено регламентом Конституционной ассамблеи.

Решение Конституционной ассамблеи об одобрении законопроекта (законопроектов) о внесении изменений в Конституцию принимается не менее чем двумя третями от общего состава Конституционной ассамблеи.

Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Конституционной ассамблеи осуществляется Администрацией Президента Украины и Государственным управлением делами.

Финансирование деятельности Конституционной ассамблеи осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины.