Тимошенко надеется, что намерения Зимере не останутся лишь словами

Посол Франции по правам человека Франсуа ЗИМЕРЕ глубоко обеспокоен действиями украинской власти и судебными процессами над представителями оппозиции.

Об этом он заявил сегодня во время совместной пресс-конференции с дочкой лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО Евгенией, которая состоялась после их встречи в Париже, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины»

«Я возмущен тем, что мне не позволили посетить Юлию ТИМОШЕНКО. Это вызывает мою глубокую обеспокоенность. Я буду продолжать бороться за права Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО и других политических узников Украины», - отметил Ф.ЗИМЕРЕ.

Он также подчеркнул, что «политическая мотивированность возбужденных в отношении них дел действующей властью Украины и несправедливость и нелегитимность судебных процессов против них уже ни у кого не вызывает сомнений», и заявил, что планирует в ближайшее время еще раз посетить Украину.

В свою очередь Е.ТИМОШЕНКО поблагодарила посла за поддержку и заявила, что «его борьба вдохновила ее маму и прибавила ей мужества».

По ее словам, визит в Украину Франсуа ЗИМЕРЕ способствовал тому, что режим Виктора ЯНУКОВИЧА заявил о намерениях допустить к Ю.ТИМОШЕНКО независимых западных врачей.

«Я надеюсь, что такие намерения не останутся только словами, а будут подкреплены конкретными действиями», - отметила Е.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, на прошлой неделе во время визита в Украине послу Ф.ЗИМЕРЕ не позволили посетить Ю.ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии.