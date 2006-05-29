БЮТ, СПУ и “Наша Украина” пришли к согласию по вступлению в НАТО

Решить вопрос о вступлении Украины в НАТО сможет лишь всеукраинский референдум. Эта норма зафиксирована в проекте соглашения о парламентской коалиции, сообщил представитель БЮТ Василий ОНОПЕНКО, выступая в эфире телеканала НТН в воскресенье вечером.

По его словам, на сегодняшнем очередном заседании рабочей группы обсуждался вопрос выработки внутриполитических и внешнеполитических основ деятельности коалиции. В результате, БЮТ, "Наша Украина" и Социалистическая партия нашли компромисс по перспективе вступления Украины в НАТО и внесению этой нормы в коалиционное соглашение.

Отвечая на вопрос, возможна ли другая кандидатура премьер-министра, кроме Юлии ТИМОШЕНКО, В.ОНОПЕНКО отметил: "Если Ю.ТИМОШЕНКО не будет премьером, не будет коалиции".

В.ОНОПЕНКО является членом рабочей группы по согласованию проекта коалиционного соглашения в рамках трех политических сил - БЮТ, СПУ и "Нашей Украины".