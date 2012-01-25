Имения Азарова, Литвина и Ющенко обойдутся бюджету в 50 миллионов?

Содержание резиденций "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица", где расположены имения украинских чиновников, обойдется бюджету 2012 года в 50 миллионов гривен.

Как сообщает “Украинская правда”, такой ответ на свой информационный запрос газета получила из Администрации Президента.

УП отмечает, что в резиденциях "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица" расположены, в частности, имения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА и и экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

"В соответствии с поданными Минфину предложениями, для формирования росписи бюджета на 2012 год дома отдыха "Конча-Заспа" предусмотрены расходы потребления в общем объеме 29 миллионов 54 тысячи гривен (общий фонд бюджета – 26,9 миллиона, спецфонд – 2,1 миллиона)", - сказано в сообщении.

"Комплексу отдыха "Пуща-Водица" предусмотрены расходы потребления в общем объеме 18,7 миллионов гривен (14,9 - общий фонд, 3,8 - спецфонд)", - также говорится в ответе Администрации Президента.

Сметы "Конча-Заспы" и "Пуща-Водицы" составляются в пределах бюджетной программы Государственного управления делами "Финансовая поддержка санаторно-курортных заведений".

"По информации ГУД, во время подачи предложений для формирования росписи, все плановые текущие расходы были зафиксированы на уровне 2011 года", - сказано в сообщении.

В резиденции "Конча-Заспа", пишет газета, расположены имения премьера Н.АЗАРОВА, спикера парламента В.ЛИТВИНА, секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, экс-президентов В.ЮЩЕНКО, Леонида КУЧМЫ и Леонида КРАВЧУКА, министров и депутатов.

В резиденции "Пуща-Водица" имеют свои имения руководитель Государственного управления делами Андрей КРАВЕЦ, первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН, экс-спикер парламента Иван ПЛЮЩ и др.

УП напоминает, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер Н.АЗАРОВ неоднократно призывали сограждан с пониманием отнестись к сокращению социальных расходов из-за недостатка бюджетных средств.