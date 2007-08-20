ЦИК отказала еще 295 инициативным группам по подготовке референдума

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации еще 295 инициативным группам по сбору подписей граждан за проведение конституционного референдума, инициированного БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление ЦИК приняла сегодня на своем заседании.

Как сообщал УНИАН, ЦИК на прошлой неделе уже отказала в регистрации почти 40 инициативным группам по сбору подписей для подготовки конституционного референдума.

Отказ в регистрации мотивировался тем, что предложенные для референдума вопросы не являются предметом референдума по народной инициативе.

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня сообщила, что блок уже обжаловал в суде постановление ЦИК об отказе зарегистрировать инициативные группы.