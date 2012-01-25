Африканские страны вытолкнули Украину наверх в рейтинге свободы слова

Сегодня международная организация «Репортеры без границ» обнародовала свой ежегодный Всемирный индекс свободы слова, в котором Украина заняла 116-е место среди 179 стран мира (в 2010 году – 131-е из 178 стран).

Международная правозащитная организация подчеркивает, что этот рейтинг не отражает реального положения вещей в Украине, а является лишь свидетельством общего ухудшения свободы слова в мире.

«Я не доволен этим рейтингом, который не отражает реального положения вещей, и его никак нельзя воспринимать как подтверждение улучшения ситуации со свободой слова в Украине. Нельзя забывать, что он является лишь результатом сравнения с развитием ситуации в других странах, где свобода слова ухудшилась. В нынешнем рейтинге слишком много стран, в частности, африканских, боролись за последние места, они и вытолкнули Украину наверх», - заявил руководитель Европейского бюро «Репортеров без границ» Йохан БИР.

По словам представителя «Репортеров без границ» в Украине Оксаны РОМАНЮК, на протяжении прошлого года ситуация в сфере свободы слова в Украине не изменилась к лучшему, а наоборот, ухудшилась, о чем свидетельствуют объективные факты, например, рост количества физических нападений на журналистов (если в 2010 году пострадали 26 журналистов, то в 2011-м - 35), развитие разных видов цензуры и препятствий законной профессиональной деятельности журналистов.

"Все это не дает никаких оснований для того, чтобы радоваться росту рейтинга Украины по сравнению с другими странами. Напротив, в Украине продолжается развитие плохих тенденций: возвращение цензуры, высокий уровень насилия и тотальная безнаказанность за нападения на журналистов", - заявила О.РОМАНЮК.