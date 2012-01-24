Суд в США отклонил апелляцию Газпрому по делу Лазаренко

Апелляционный суд округа Колумбия (США) отклонил жалобу российского ОАО "Газпром" на решение окружного федерального суда, исключившего требования компании в размере 140 миллионов долларов из процесса о возврате средств со счетов бывшего премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО, следует из документов суда, имеющихся в распоряжении агентства РАПСИ/rapsinews.ru.

Ранее апелляционный суд отказался дать слово представителям сторон при рассмотрении жалобы, постановив, что она будет рассмотрена на основании уже имеющихся материалов, а также документов, которые предоставят адвокаты.

США требуют взыскать в их пользу около 260 миллионов долларов со счетов П.ЛАЗАРЕНКО в Швейцарии, Литве, Лихтенштейне и других странах. По мнению истца, эти средства были получены в результате противозаконной деятельности экс-премьера Украины, осужденного в США за отмывание денег.

Согласно местному законодательству, так как часть правонарушений была совершена в США, власти страны имеют право требовать передачи незаконно полученных средств в бюджет.

Однако на эти деньги претендуют также несколько компаний, в том числе ликвидаторы банка EuroFed в Антигуа и "Газпром". Последний требует взыскать в его пользу 140 миллионов долларов, предназначавшихся компании по договору с "Едиными энергетическими системами Украины" и якобы похищенных П.ЛАЗАРЕНКО. Тем не менее, российская компания была исключена американским федеральным судом из числа заинтересованных сторон в процессе.

"Газпром" обжаловал это решение. По мнению компании, это дело не подсудно американскому федеральному суду, и требования компании были исключены неправомочно.

В постановлении апелляционного суда отмечается, что "Газпром" может вернуться к вопросу об исключении его требований после того, как федеральным судом будет вынесено окончательное решение по делу о возврате средств.

П.ЛАЗАРЕНКО, возглавлявший правительство Украины с 1996 по 1997 год, после длительного судебного разбирательства в августе 2006 года был приговорен калифорнийским судом к девяти годам лишения свободы за отмывание денег.