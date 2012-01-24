Кузьмин считает, что Кучме помогли циничные журналисты

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН считает, что закрытию уголовного дела в отношении бывшего президента Леонида КУЧМЫ способствовали журналисты.

Об этом он сказал в интервью "Независимому бюро новостей".

"Вспомните, что писали журналисты до этого: КУЧМА такой-сякой, виновен в смерти человека, в Украине все плохо, дело против КУЧМЫ так и не возбуждается, все боятся. Помните? И я помню. Вспоминайте дальше", - сказал он.

"Возбудил я уголовное дело против КУЧМЫ. Сколько здесь было скандалов, всяких предупреждений, угроз! Что начали писать журналисты? Это самопиар КУЗЬМИНА, это он специально, чтобы его не выгнали из прокуратуры, это он действует под политиков, которые хотят отобрать у КУЧМЫ или ПИНЧУКА телеканалы! Хоть один человек тогда написал что-то приличное? Типа, наконец-то дело возбуждено! Наконец-то будет проведено расследование! Нужно поддержать Генпрокуратуру, помочь... Никто", - заявил Р.КУЗЬМИН.

"Отменили постановление - теперь дела против КУЧМЫ нет. Хочу спросить, в том числе и у некоторых журналистов, которые всегда все критикуют: теперь вам стало легче? Теперь счастливы все? А вы же способствовали этому, своими критическими статьями. Думаете, теперь все стали довольны? Нет же - опять виноват КУЗЬМИН! Оказывается, это он все сделал, при такой вот сложной комбинации, чтобы обелить КУЧМУ и закрыть дело. Верх цинизма!" - заявил Р.КУЗЬМИН.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ было возбуждено 21 марта 2011 года по обвинению в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к убийству журналиста Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции в 1960 г.).

13 декабря в 2011 г. Печерский районный суд Киева признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ и отменил соответствующее постановление Генпрокуратуры.

19 декабря Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию на это решение.

Апелляционный суд Киева 20 января оставил в силе решение Печерского суда Киева о незаконности возбуждения Генпрокуратурой дела в отношении экс-президента Л.КУЧМЫ.