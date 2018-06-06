Ющенко: в избирательной кампании много нафталина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что нет никаких правовых оснований для ревизии решения о проведении внеочередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

Президент напомнил, что внеочередные парламентские выборы 30 сентября проводятся исключительно на основании законов. «Никакой правовой ревизии выборов не будет», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что выборы 30 сентября - это исключительно правовой шаг, признанный всеми политическими силами.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА НЕОБХОДИМА КОНСОЛИДАЦИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ

Также ЮЩЕНКО заявил, что для проведения всеукраинского референдума по внесению изменений в Конституцию необходима консолидация демократических политических сил

В.ЮЩЕНКО отметил, что целью проведения референдума является не только сам факт его проведения, но и реализация его в украинском парламенте. Для этого, по мнению Президента, необходима консолидация политических сил, проведение консультаций между ними, результатом чего должно было бы стать их объединение, и на этой основе реализация этой инициативы.

При этом Президент отметил, что с правовой точки зрения не следует забывать, что для подготовки референдума необходимо не меньше трех месяцев.

По его словам, это обстоятельство следует обязательно учитывать, чтобы у политических оппонентов не появился дополнительный инструмент для дискредитации этой идеи.

Как сообщал УНИАН, БЮТ инициирует проведение конституционного референдума одновременно с досрочными выборами в Верховную Раду.

В то же время ЦИК отказала в регистрации инициативных групп по сбору подписей для проведения этого референдума.

В свою очередь лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что блок обжалует в суде постановления ЦИК об отказе зарегистрировать эти инициативные группы.

***На конституционный референдум БЮТ предлагает вынести 9 вопросов, в частности, о президентской и парламентской форме правления, об избрании судей народом, о расширении прав граждан по формированию местной исполнительной власти, об отмене неприкосновенности и льгот, лишении мандатов депутатов за невыполнение предвыборных обещаний и упрощение процедуры проведения референдумов.

ВИЗИТ В РОССИЮ УЖЕ ПОДГОТОВЛЕН

ЮЩЕНКО считает, что визит в Российскую Федерацию ему целесообразнее осуществить по окончании избирательной кампании.

В частности, по мнению Президента, смена правительства и парламента накладывает определенный отпечаток на двусторонние отношения. Исходя из этого, по словам В.ЮЩЕНКО, «на уровне хорошего тона» контакты на наивысшем уровне логично проводить по окончании избирательной кампании.

В то же время Президент Украины заявил, что его визит в Россию подготовлен и на уровне Министерства иностранных дел и Совета национальной безопасности и обороны практически готовы к подписанию документы, которые планируется рассмотреть во время его визита.

Он проинформировал, что около 4 недель назад украинская сторона передала в Россию около 20 инициатив относительно будущей двусторонней встречи Президентов Украины и России.

По словам В.ЮЩЕНКО, это, в основном, документы, которые планируется подписать в развитие большого украинско-российского договора.

НЕ СЫПЬТЕ ПЕПЕЛ НО ГОЛОВЫ СВОИХ ОППОНЕНТОВ

Президент Украины выражает сомнение в возможности создания коалиции между блоком «Наша Украина – Народная Самооборона» и Партией регионов в парламенте следующего созыва.

«Я не большой оптимист в этой модели», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время глава государства отметил, что сегодня необходимо думать не столько о том, кто с кем объединяется, сколько о том, вокруг чего возможно такое объединение. «Чтобы у нас следствие и причина не путались. Я убежден, что ошибкой, которая была допущена в предыдущий год политической силой Партией регионов, является то, что она искренне, открыто не поддержала Универсал национального единства, что, по сути, она отозвала свою подпись», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По убеждению Президента, политические силы должны слышать друг друга, а не бороться друг против друга, как в ходе избирательной кампании, так и после нее.

Он отметил, что исторически в Украине так сложилось, что «силы складываются 50 на 50», и если какая-то политическая сила, подобная предыдущей коалиции в парламенте, попробует так же вести себя грубо, применяя коррупционные схемы, игнорируя наличие оппозиции в парламенте, то такая политика не будет иметь никакой перспективы.

«Ключевым посланием к сегодняшним политическим силам, принимающим участие в выборах, я сказал бы так: не сыпьте пепел на головы своих оппонентов сегодня, выстраивайте свое поведение исключительно на перспективу, профессионально, ставьте целью исключительно национальные интересы. Это единственная точка, на базе которой может происходить диалог и взаимопонимание», - сказал Президент, выразив сожаление, что сегодня этого не хватает.

«Меня огорчает то, что избирательная кампания ведется либо на спекуляции, либо на противостоянии кого-то с кем-то. Думаю, что это рудименты старой политики, здесь очень много нафталина», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что это неперспективная политика. Он призвал политические силы вести соревнование программ.

И ИЗ ТЕХ ТРЕХ ПРОРЫВОВ НАДО СДЕЛАТЬ ОДИН ПРОРЫВ

ЮЩЕНКО опроверг обвинение в использовании им административного ресурса в ходе избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве В.ЮЩЕНКО отметил, что всегда помнит, что он является Президентом всей страны, хотя у него и есть личные убеждения, взгляды и симпатии.

Он подчеркнул, что имеет право выражать свою позицию по разным вопросам общественной жизни Украины, и если эту позицию поддерживает та ли иная политическая сила, он может это только приветствовать.

Как заявил В.ЮЩЕНКО, он готов поддержать предложение любой политической силы, если она будет направлена на консолидацию нации.

«Что касается позиции Президента в выборах - я призываю каждую политическую силу рассмотреть и поддержать тот пакет социальных инициатив, экономических инициатив, пакет реформ, который предлагает Президент Украины», - сказал он, в который раз выразив уверенность, что избирательная кампания должна проводиться не путем пикетирования друг друга, а путем поиска компромисса и консолидации между разными политическими силами.

«Рано или поздно депутаты, которые сегодня борются на выборах в украинский парламент, придут в его стены, и из тех трех прорывов (речь идет об избирательных программах «украинский прорыв» – УНИАН) нужно делать один прорыв. Из тех десятка социальных инициатив необходимо делать одну социальную политику 2008 года. Мы должны искать общие подходы», - подчеркнул глава государства.