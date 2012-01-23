На памятник Шухевичу бюджетных денег не будет

В Тернополе установят памятник главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом городской председатель Сергей НАДАЛ сообщил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, с соответствующим ходатайством в мэрию обратились представители Конгресса украинских националистов.

«Мы – за установление такого памятника. Сейчас создан оргкомитет, который определит место для него, ведь это должно быть многолюдное место, достойное величия такой исторической фигуры, как герой Украины Роман Шухевич. Впоследствии это место еще должен утвердить архитектурный совет», – отметил С.НАДАЛ.

Он добавил, что на памятник главнокомандующему УПА средства из городского бюджета выделять не будут.

«Я считаю, что в этом году вообще нецелесообразно тратить средства из бюджета на памятники. Их нужно устанавливать за средства жертвователей и с помощью членов общественных организаций», – сказал С.НАДАЛ.

Он также сообщил, что стоимость памятника Независимости, который вскоре планируют установить на Театральной площади, вместе с монтажом составляет 1,3 млн. грн.