Москаль: приговор Луценко давно написан на Банковой

Народный депутат от НУ-НС, бывший заместитель председателя СБУ Геннадий МОСКАЛЬ уверен, что приговор экс-министру МВД Юрию ЛУЦЕНКО давно написан в Администрации Президента, а судебный процесс носит только формальный характер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции, прогнозируя по просьбе журналистов дальнейшее развитие судебного процесса над Ю.ЛУЦЕНКО.

«Суд – это формальность…. Это просто формальность, которую надо пройти. Поверьте мне, что приговор написан, и он не написан в суде, он уже написан в Администрации Президента», - заявил Г.МОСКАЛЬ.

При этом он добавил, что миссия судьи Сергея ВОВКА заключается только в том, чтобы по окончании процесса зачитать уже давно заготовленный вердикт.

«Господину ВОВКУ, как председательствующему, только надо будет уже по окончании процесса, предусмотренного Уголовно-процессуальным кодексом, потом зачитать приговор», - сказал народный депутат, еще раз подчеркнув, что данный суд – «это чистая формальность и театральный спектакль», который является политическим заказом.