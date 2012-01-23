Янукович выступит в Давосе

25-27 января состоится рабочий визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Швейцарию для участия в мероприятиях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Об этом сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН, которого цитирует сайт Президента.

В ходе работы нынешнего заседания ВЭФ, темой которого являются «Глобальные трансформации: формирование новых моделей», предусматривается очертить новые концептуальные схемы взаимодействия и способствовать организации совместной работы относительно новых рисков и возможностей.

Как сообщил глава Администрации Президента Украины, лейтмотивом посещения В.ЯНУКОВИЧЕМ нынешнего заседания ВЭФ станет энергетическая проблематика – ключевой аспект национальной безопасности и экономического развития Украины в нынешних условиях.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, 26 января Президент Украины выступит на сессии Энергетического саммита «Энергетика ради экономического роста», 27 января в рамках этого же мероприятия примет участие в интерактивной дискуссии на тему: «Новая энергетическая архитектура: Возможное и эффективное преобразование». Во время упомянутых сессий будет рассматриваться широкий спектр вопросов современной мировой энергетической архитектуры, в частности направления гарантирования энергетической безопасности Европы, обеспечение надежного и конкурентоспособного снабжения энергоносителей, актуальные вопросы энергетической безопасности Украины, геополитические аспекты энергетической политики, а также развитие альтернативной энергетики. В.ЯНУКОВИЧ представит в своих выступлениях виденье Украины относительно развития новых моделей взаимодействия в энергетике.

27 января Президент Украины выступит в Давосе на Восьмой украинской ланч-конференции «Пути будущего развития». Во время этого традиционного мероприятия, сообщил С.ЛЕВОЧКИН, планируется в неформальной обстановке, при участии политиков и бизнесменов, обсудить широкий круг вопросов развития Европейского проекта, в частности потенциал Украины для объединения усилий Большой Европы в преодолении современных вызовов и построении конструктивных отношений.