В НУ-НС прогнозируют, что к осени «тушки» резко подорожают

Народный депутат Украины (фракция Наша Украина – Народная самооборона) Геннадий МОСКАЛЬ прогнозирует, что в парламенте нового созыва, сформированном по итогам выборов 2012 года, цена депутатов-«тушек» – перебежчиков во фракцию Партии регионов – вырастет до 4-5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

По словам Г.МОСКАЛЯ, еще недавно в Верховной Раде фракция Партии регионов «скупала недорого» в свои ряды депутатов из оппозиционных партий.

«Брали бизнесмена из парламентского большинства, сводили его с «тушкой» и заставляли ему платить… Тогда еще дешево покупали – по одному миллиону, по одному миллиону 200 тысяч (гривен)», – рассказал депутат.

Но, по его убеждению, в будущем парламенте у Партии регионов уже не будет большинства, а президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не сможет работать с оппозиционно настроенной Верховной Радой, поэтому «депутатов начнут покупать, и уже дорого».

«Нынешний президент не будет работать с оппозиционным парламентом – не сможет. А правящая партия не наберет большинства, это однозначно. Поэтому будет скуп депутатов, но уже по большей цене. Потому что оппозиционные партии просеют свои ряды, так как можно дискредитировать самую оппозиционную партию, если снова побегут (депутаты – УНИАН) от оппозиции к власти… Поэтому, думаю, что цены будут расти за «тушку» до 3, до 4, будут давать и 5 миллионов (гривен)», – заявил Г.МОСКАЛЬ.

.