Кличко настаивает на предостережениях к соглашению оппозиции

Партия «УДАР Виталия Кличко» присоединилась к Соглашению о совместных действиях объединенной оппозиции с оговоркой: выдвигать кандидатов в мажоритарных округах после их предварительного отбора местными избирателями, а не по квотному принципу.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении партии "УДАР Виталия Кличко".

В документе указано, что 22 января лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО подписал Соглашение о совместных действиях объединенной оппозиции с оговорками, поскольку в документе Комитета сопротивления диктатуре учтена лишь часть основ и критериев, которые «УДАР» считает принципиальными.

В частности, в «УДАРе» отмечают, что партия первой среди оппозиционных сил обнародовала и направила всем оппозиционным силам Соглашение о сотрудничестве во время выборов в парламент и созданияи демократического большинства в Верховной Раде следующего созыва. В документе были сформулированы принципы и основы сотрудничества политических сил на выборах и после них.

Впоследствии партия получила проект соглашения от КСД, который политсовет «УДАРа» внимательно изучил. Именно этот документ с оговорками подписал 22 января В.КЛИЧКО во время митинга на Софийской площади. Необходимость оговорок возникла из-за того, что в документе учтена лишь часть позиций, которые «УДАР» считает принципиальными.

В заявлении партии сказано, что, подписав Соглашение, партия «УДАР» не вступает в КСД, но разделяет критическое отношение к действиям нынешней власти и, осознавая необходимость смены власти, будет сотрудничать с другими оппозиционными партиями во время избирательной кампании и после выборов. В «УДАРе» подчеркивают необходимость возобновления доверия в демократическом лагере и надеются, что подписание соглашения о взаимодействии будет способствовать этому.

«Мы предложили коллегам отказаться от противостояния, порочной и опасной риторики о том, какие именно определенные партии и кандидаты пойдут в следующий парламент от оппозиции. Потому что чем эта риторика отличается от заявлений власть предержащих, которые для себя уже определили, кто должен быть в новой ВР? Можно, конечно, узурпировать власть – и то ненадолго, и нельзя приватизировать звание оппозиции. Поэтому любые дискуссии относительно того, кто является «самым оппозиционным оппозиционером» нужно немедленно прекратить», – заметил В.КЛИЧКО.

Второй оговоркой «УДАРа» к Соглашению о совместных действиях является выдвижение единых кандидатов от оппозиции в каждом мажоритарном округе не путем распределения квот между партиями, а путем предварительного отбора таких кандидатов местными избирателями в каждом округе.

«Партия исходит из того, что принцип баллотирования в мажоритарных округах «один округ – один кандидат от объединенной оппозиции» должен предусматривать предварительную оценку кандидатов от оппозиционных сил. Для определения единого кандидата от объединенной оппозиции в каждом округе проводят независимые исследования, которые определят уровень поддержки избирателями и рейтинг всех кандидатов от этих сил. Результаты должны быть обнародованы не позже, чем за полтора месяца до дня голосования. Единым кандидатом, которого поддержат все партии-участницы Соглашения, считается тот, кто имеет наивысшую поддержку избирателей. Другие кандидаты снимают свои кандидатуры в пользу этого кандидата не позже, чем за месяц до дня голосования», – говорится в заявлении.

«УДАР» будет добиваться учета изложенных оговорок в действиях объединенной оппозиции путем переговоров с другими партиями, подписавшими Соглашение. «Если согласия достичь не удастся, «УДАР» будет считать для себя обязующими лишь те положения Соглашения, которые не противоречат изложенным оговоркам», - отмечается в заявлении.

Вместе с тем, подписав Соглашение о совместных действиях оппозиции, партия «УДАР» готова сотрудничать со всеми оппозиционными силами в подготовке и согласовании кандидатур в состав избирательных комиссий, привлечении наблюдателей и не противостоянии оппозиционных партий в течение избирательной кампании.

«УДАР» также совместно с коллегами по оппозиции будет противостоять фальсификациям и будет отстаивать результаты выборов. «А после них демократические силы должны создать большинство в новом парламенте – ради возвращения Украины на демократический путь развития, к европейским стандартам и обеспечению достойной жизни каждого гражданина», – говорится в заявлении партии.