Москаль уверен, что СБУ возглавит «донецкий»

Народный депутат Украины, бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Геннадий МОСКАЛЬ уверен, что СБУ возглавит выходец из Донецкого региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке на пресс-конференции.

Г.МОСКАЛЬ считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пока не будет назначать председателя СБУ, а подождет до 9 февраля, когда начнет работать парламент.

По мнению депутата, оглашать ранее имя кандидата на эту должность нецелесообразно, так как назначенцу «до этого времени промоют все – найдут все: с коляски, с пеленок…».

Прогнозируя, кто же возглавит Службу безопасности Украины, Г.МОСКАЛЬ сказал: «Кто будет? Думаю, что будет тот, кто приближен к Президенту… Ну явно, что за пределы Донецка эта должность не попадет, можете в этом не сомневаться».

Как сообщал УНИАН, 18 января 2012 года Президент назначил Валерия ХОРОШКОВСКОГО министром финансов, освободив его от должности главы СБУ.

19 января В.ЯНУКОВИЧ подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности председателя СБУ Владимира РОКИТСКОГО.