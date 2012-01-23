Попов созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям

Ввиду сложных погодных условий в столице, председатель КГГА Александр Попов созвал заседание постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По прогнозам Гидрометцентра, на смену снегопадам уже через несколько дней придет резкое похолодание. А это грозит образованиям ледовой корки на дорогах и придомовых территориях Киева. Именно поэтому председатель горадминистрации поручил всем коммунальным службам города на протяжении следующих двух дней вывезти весь снег на специально отведенные площадки.

«У нас чрезвычайная ситуация, связанная с осадками, которые превышают норму. Фактически, за три дня в столице выпала месячная норма снега. И у нас есть только двое суток до резкого снижения температуры. Если мы не справимся к морозам и оставим снег на наших улицах, в межквартальных проездах, на придомовых территориях – нам нужно будет работать с отбойниками. Учитывая, что мы ожидаем снижения температуры до 17–20 градусов с отметкой минус, весь этот снег превратится в лед. Основные работы по вывозу снега на главных улицах должны быть выполнены еще сегодня», – цитирует Александра Попова пресс-служба КГГА.

Также Александр Попов поручил закупить дополнительное оборудование ручной механизации для дворников, а также привлечь к вывозу снега военные части, государственные и частные предприятия, которые владеют соответствующей техникой. В настоящее время на каждом гектаре Киева лежит по меньшей мере 400 тонн снега.

«Все, что нужно, чтобы предотвратить стихийную гололедицу в столице, мы должны и будем финансировать из бюджета города. В управлении чрезвычайных ситуаций есть перечень предприятий, у которых есть техника, которую мы можем привлечь к вывозу снега. Мы предложим ее владельцам горючее, или даже оплату. Мы должны использовать все ресурсы, чтобы преодолеть стихию», – отметил председатель КГГА.

Также Александр Попов обратился через СМИ, присутствующие на комиссии, ко всем киевлянам с просьбой убрать автомобили с проезжих частей, ведь они мешают работе снегоуборочной техники. В случае же если владелец добровольно не переместит авто, это сделает эвакуатор «Киевтранспарксервиса».

«Мы надеемся, что водители отнесутся с пониманием, ведь нам нужно в очень короткие сроки максимально тщательным образом очистить улицы от снега. Мы очень надеемся на поддержку и сотрудничество киевлян», – сказал Александр Попов

Напомним, в связи с внезапным ухудшением погодных условий в Киеве коммунальные службы города работают круглосуточно. Для уборки снега задействована вся снегоуборочная техника и весь штат коммунальных предприятий – в целом 620 единиц техники и 6 тыс. 583 работника.