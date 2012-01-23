Вовк не сжалился над Иващенко

Печерский районный суд Киева в который раз не нашел оснований для изменения меры пресечения из ареста на подписку о невыезде бывшему в.и.о. министра обороны Украины Валерию ИВАЩЕНКО, который обвиняется в незаконном подписании проекта плана санации Феодосийского судно-механического завода.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня объявил председательствующий в судебном процессе судья Сергей ВОВК, отказав таким образом в удовлетворении ходатайства адвокатов В.ИВАЩЕНКО в изменении их подзащитному меры пресечения.

Как отмечается в решении суда, при избрании В.ИВАЩЕНКО меры пресечения судом внимательно были изучены и проверены материалы и обстоятельства дела. Кроме того, суд отметил, что медико-санитарное обеспечение спецконтингента возложено на Государственную пенитенциарную службу, а обязанности относительно обеспечения состояния здоровья лиц, содержащихся под стражей, возлагается на руководство следственного изолятора.

«Следовательно, суд не может перебирать на себя несвойственные полномочия, и поэтому считает ходатайство адвокатов В.ИВАЩЕНКО безосновательным и не подлежащим удовлетворению», - отмечается в судебном решении.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны “Феодосийский судно-механический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

За время пребывания в СИЗО состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО ухудшилось, однако суд отказывает экс-руководителю Минобороны в освобождении из-под стражи для лечения.

Сегодня, 23 января, адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО сообщил, что во время недавнего обследования В.ИВАЩЕНКО врачи обнаружили у него прогрессирующую атрофию мышц.

«Мы настаиваем на замене В.ИВАЩЕНКО меры пресечения на подписку о невыезде, поскольку возникли весомые обстоятельства – состояние здоровья ИВАЩЕНКО вызывает большую обеспокоенность не только у защиты, но и у врачей, которые его обследовали уже в восьмой раз. В частности, медики отметили, что по сравнению с предыдущими осмотрами, состояние здоровья ИВАЩЕНКО ухудшилось, в частности нарастает степень атрофии мышц, и без стационарного лечения с применением только медикаментов эффекта лечения не достичь», - отметил Б.НЕЧИПОРЕНКО.