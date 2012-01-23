Адвокат: Врачи обнаружили, что у Иващенко прогрессирует атрофия мышц

Во время недавнего обследования бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО, который уже 1,5 года содержится в СИЗО, врачи обнаружили у него прогрессирующую атрофию мышц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО заявил сегодня на заседании Печерского районного суда Киева, подавая очередное ходатайство об изменении его подзащитному меры пресечения на подписку о невыезде.

«Мы настаиваем на замене В.ИВАЩЕНКО меры пресечения на подписку о невыезде, поскольку возникли весомые обстоятельства – состояние здоровья ИВАЩЕНКО вызывает большую обеспокоенность не только у защиты, но и у врачей, которые его обследовали уже в восьмой раз. В частности, медики отметили, что по сравнению с предыдущими осмотрами, состояние здоровья ИВАЩЕНКО ухудшилось, в частности нарастает степень атрофии мышц, и без стационарного лечения с применением только медикаментов эффекта лечения не достичь», - отметил Б.НЕЧИПОРЕНКО.

При этом он обратил внимание суда на то, что командование конвойного полка неоднократно саботировало решение суда о вывозе В.ИВАЩЕНКО на лечение в медицинское учреждение, хотя руководство СИЗО не против этого.

В поддержку своего ходатайства адвокат приложил письмо Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ, которая также просит суд изменить В.ИВАЩЕНКО меру пресечения на не связанную с держанием под стражей.

В свою очередь, выступая в поддержку заявленного ходатайства, подсудимый заявил: «Прошу суд учесть, что за время моего 1,5-летнего пребывания в СИЗО состояние здоровья все ухудшается, а в условиях следственного изолятора отсутствуют как соответствующие специалисты, так и соответствующее, необходимое для лечения оборудование».

По словам В.ИВАЩЕНКО, чтобы на некоторое время утолить боль в позвоночнике, он вынужден носить корсет, применять обезболивающие препараты, а для передвижения пользоваться костылем.

В то же время, сторона государственного обвинения выступила против удовлетворения этого ходатайства, сославшись на информацию Государственной пенитенциарной службы, в которой отмечается, что В.ИВАЩЕНКО на прошлой неделе обследовала комиссия Минздрава, которая рекомендовала ему медикаментозное лечение.

В ответ на это заявление представителей прокуратуры, обращаясь к суду, В.ИВАЩЕНКО сказал: «Хотел бы, чтобы вы по возможности внимательно изучили выводы врачей от 18 января и сравнили их с тем нахальным выводом пенитенциарной системы. В этом выводе прямо указано на необходимость стационарного лечения. Кстати, сегодня меня утром перед выездом в суду не просто обследовали, а сделали три обезболивающие, чтобы я мог более-менее прийти в нормальное состояние. Уже врачи 8 раз обследования проводили и свидетельствуют о стремительном ухудшении здоровья. Я не хочу стать инвалидом, я хочу остаться нормальным, боеспособным человеком».

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны “Феодосийский судно-механический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

За время пребывания в СИЗО состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО очень ухудшилось, однако суд отказывает ему в освобождении из-под стражи для проведения лечения.