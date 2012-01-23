Ефремов: Оппозиция наносит большой вред Украине

Думаю, что следующим шагом Кожемякина и Мартыненко будет обращение к Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) с просьбой лишить Украину членства в Ассамблее. Так Председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов в эксклюзивном комментарии агенству "Украинские новости" отреагировал на обращение оппозиции к ПАСЕ о лишении полномочий украинской делегации.

"Столько ненависти, вреда, как наносит сейчас оппозиция, Украине не приносили даже злейшие враги", - отметил А.Ефремов.

Парламентарий привел цитату из творчества Тараса Шевченко, относительно данной ситуации: "Не так те враги, как добрые люди - и обворуют, сожалея, плача, осудят ...".

"Партия Регионов считает, что оппозиция наносит большой вред Украине", - добавил А.Ефремов.

"Украинские новости" напоминают, что по сообщениям украинских СМИ, 8 января президенту ПАСЕ Мевлюту Чавушоглу поступило письмо за подписью председателя фракции БЮТ Андрея Кожемякина и главы фракции НУНС Николая Мартыненко, в котором они просят президента ПАСЕ поставить в повестку дня вопрос о лишении украинской делегации полномочий представлять Украину в ПАСЕ.