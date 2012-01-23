У Ющенко говорят, что его критики переходят границы здравого смысла

В своей критике в адрес бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО его оппоненты часто переходят границы здравого смысла.

Об этом в комментарии УНИАН сказала его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА, комментируя критику в адрес В.ЮЩЕНКО из-за его участия в праздничных мероприятиях ко дню Соборности при участии действующего главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА вместо участия в митинге оппозиции на Софийской площади.

«Следует понимать, что политики высокого уровня не всегда имеют роскошь свободно распоряжаться собой. На них возлагаются определенные протокольные обязательства, которые могут ограничивать их возможности выбирать себе компанию по нраву», - подчеркнула она.

По ее словам, в своей критике в адрес В.ЮЩЕНКО его оппоненты часто переходят границы здравого смысла, путая уважение к институтам государства с уважением к конкретным личностям. «Если мы хотим жить по правилам цивилизованного мира, а не «по понятиям», то в первую очередь, мы должны уважать, – это символы Государства: Герб, Государственный флаг, Гимн, Институт президентства», - отметила пресс-секретарь экс-Президента.

Она подчеркнула, что В.ЮЩЕНКО был приглашен на официальное мероприятие по случаю государственного праздника как третий Президент Украины. Существуют общепринятые международные нормы, правила и традиции, которые определяют необходимость присутствия бывших глав государств на официальных мероприятиях такого уровня. «Фактически, отказ ЮЩЕНКО от участия в таком протокольном мероприятии означал бы его неуважение к Соборности Украины», - считает И.ВАННИКОВА

Пресс-секретарь отметила, что при этом большинство экспертов однозначно позитивным назвали тот факт, что в прошлом году впервые в новейшей украинской истории все украинские Президенты приняли участие в церемонии чествования памяти жертв Голодоморов и тоталитаризма в Национальном музее Голодомора и в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы».

Она напомнила, что бывшие Президенты США также вместе чествовали, например, память жертв теракта 11 сентября 2001 года – независимо от того, какую партию они представляют и какие непримиримые противоречия их разделяют.

«Многие из политиков заявляют о необходимости общественного консенсуса, объединения вокруг общих ценностей и национальных символов. Но все их правильные слова часто не подтверждаются практикой. И действуют они не по законам национального государства, а по законам племенного объединения», - подчеркнула пресс-секретарь В.ЮЩЕНКА.

Она считает, что много вопросов в отношении бывших Президентов были бы сняты в случае принятия соответствующего закона или появления отдельного раздела в законе о статусе Президента Украины.