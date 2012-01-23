Зюганов спит и видит Украину в ЕЭП

Кандидат в Президенты России, лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ обещает россиянам создание ЕЭП с участием Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в его предвыборной программе в разделе «Создание нового Союза братских народов».

«Я сделаю всё возможное для ускоренного сближения стран, входивших в состав СССР. Будет формироваться единое экономическое пространство России, Беларуси, Украины и Казахстана. Мы обеспечим создание прочного Союзного государства Беларуси и России», - говорится в документе.

Также отмечается, что после разрушения СССР идёт новый передел мира – «захват природных ресурсов и рынков сбыта с насаждением прозападных режимов».

Г.ЗЮГАНОВ убежден, что США ведут несколько «захватнических войн». Вашингтонский проект «Большого Ближнего Востока» - лишь часть планов мирового господства, отметил он.

По его мнению, России нужен щит от любой агрессии.

Он подчеркнул, что официальная Москва так и не выработала меры противодействия НАТО. «Позором стало фактическое согласие России на вторжение в Ливию. Ратифицирован договор СНВ-3, маскирующий развернутую США гонку вооружений. Оборонный потенциал нашей страны ускоренно разрушается», - считает он.

«Новые приоритеты внешней политики будут нацелены на установление справедливых отношений на мировой арене, на расширение числа союзников и постоянных партнёров России. Мы направим усилия на повышение роли ООН, утверждение многополярного мира, ограничение влияния НАТО. Наши соотечественники за рубежом получат надёжную защиту», - обещает Г.ЗЮГАНОВ.

Отдельным пунктом отмечено «возрождение» российской армии.

Обращаясь к россиянам, он также отметил, что за последние 20 лет Россия понесла огромные потери.

«Страна вымирает. Нет в ней уголка без погибших деревень. Нет города без загубленных предприятий. Уровень жизни большинства граждан падает. Научно-техническое отставание приобрело угрожающий характер. Упущены уникальные возможности. Нам предстоит начать ускоренное восхождение или оказаться на самом дне», - отмечается в программе.