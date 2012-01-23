Попов: высотных строений в исторической части Киева не будет

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заверяет, что на Андреевском спуске не будут строить многоэтажные дома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам на просьбу подтвердить или опровергнуть заявления общественных организаций о намерениях построить во время реконструкции Андреевского спуска многоэтажки.

«Мы не будем строить ничего без согласования с общественностью города. Тем более, в таких исторических центрах, как Андреевский спуск. Я на сегодняшний день могу сказать, что у нас нет на сегодня таких планов, перспектив, и мы их даже не рассматриваем относительно высотной застройки в этих исторических местах», - отметил А.ПОПОВ.

По его словам, в Генеральном плане развития столицы на период до 2025 года необходимо предусмотреть норму о том, что в исторической части города новые здания не могут быть выше уже существующих.

А.ПОПОВ подчеркнул, что застройка исторических мест в Киеве будет утверждаться общественностью, ведь именно на этот путь сейчас выходит городская власть.

Как сообщал УНИАН, представители общественности выражали обеспокоенность возможным строительством новых многоэтажных домов на Андреевском спуске в Киеве под предлогом «реконструкции».

В свою очередь, художники опасались, что под предлогом реконструкции улицы и размещенных на ней зданий их выселят из помещений, которые они занимают уже на протяжении длительного времени.

16 января главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК заверил, что во время реконструкции Андреевского спуска в Киеве не будет строиться ни одно здание.

Реконструкцию Андреевского спуска планируется завершить к проведению Евро-2012. Предусматривались работы по перекладыванию инженерных сетей, мостовой и замене покрытия тротуаров на спуске с понижением их уровня, ремонт фасадов домов и тому подобное. Председатель КГГА А.ПОПОВ заявлял, что на реконструкцию Андреевского спуска необходимо около 150 млн. грн.