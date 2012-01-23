Попов: высотных строений в исторической части Киева не будет
Спросили про Андреевский спуск
Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заверяет, что на Андреевском спуске не будут строить многоэтажные дома.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам на просьбу подтвердить или опровергнуть заявления общественных организаций о намерениях построить во время реконструкции Андреевского спуска многоэтажки.
«Мы не будем строить ничего без согласования с общественностью города. Тем более, в таких исторических центрах, как Андреевский спуск. Я на сегодняшний день могу сказать, что у нас нет на сегодня таких планов, перспектив, и мы их даже не рассматриваем относительно высотной застройки в этих исторических местах», - отметил А.ПОПОВ.
По его словам, в Генеральном плане развития столицы на период до 2025 года необходимо предусмотреть норму о том, что в исторической части города новые здания не могут быть выше уже существующих.
А.ПОПОВ подчеркнул, что застройка исторических мест в Киеве будет утверждаться общественностью, ведь именно на этот путь сейчас выходит городская власть.
Как сообщал УНИАН, представители общественности выражали обеспокоенность возможным строительством новых многоэтажных домов на Андреевском спуске в Киеве под предлогом «реконструкции».
В свою очередь, художники опасались, что под предлогом реконструкции улицы и размещенных на ней зданий их выселят из помещений, которые они занимают уже на протяжении длительного времени.
16 января главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК заверил, что во время реконструкции Андреевского спуска в Киеве не будет строиться ни одно здание.
Реконструкцию Андреевского спуска планируется завершить к проведению Евро-2012. Предусматривались работы по перекладыванию инженерных сетей, мостовой и замене покрытия тротуаров на спуске с понижением их уровня, ремонт фасадов домов и тому подобное. Председатель КГГА А.ПОПОВ заявлял, что на реконструкцию Андреевского спуска необходимо около 150 млн. грн.