В Минздраве считают, что Тимошенко костыли не помогут

Для эффективного лечения осужденной экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО необходимо проводить процедуры лечебного массажа и лечебной физкультуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала заместитель председателя комиссии врачей Минздрава Украины, заместитель начальника Главного управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Галина СИРОШТАН.

Она подчеркнула, что врачи Министерства здравоохранения Украины не рекомендуют Ю.ТИМОШЕНКО костыли или ходунки ввиду длительного периода ее пребывания на постельном режиме.

«Наши специалисты рекомендуют Юлии Владимировне расширить объем движения, потому что из-за длительного периода пребывания ее в постели не рекомендуется использовать ни костыли, ни ходунки. Как раз наоборот, нужно больше процедур лечебного массажа и больше процедур лечебной физкультуры», - сказала Г.СИРОШТАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня начальник Качановской исправительной колонии Харькова Иван ПЕРВУШКИН, говоря о данных видеонаблюдения, которое круглосуточно ведется в камере Ю.ТИМОШЕНКО, подтвердил журналистам информацию, что экс-премьер передвигается по камере с помощью своей сокамерницы.