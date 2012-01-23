К Тимошенко приходили следователи СБУ

Следователи Службы безопасности Украины сегодня проводили следственные действия с осужденной экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Качановской исправительной колонии Иван ПЕРВУШКИН.

«Следственные действия проходят, сегодня были следователи», - сказал он.

И.ПЕРВУШКИН заметил, что следственные действия проходили без адвоката Ю.ТИМОШЕНКО, и длились около 20 минут. При этом он не назвал, какие именно следственные действия проводились и по какому уголовному делу. «Я не знаю, это спрашивайте у следователя управления СБУ», - сказал начальник колонии.

Как сообщал УНИАН, 20 января следственный отдел Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области завершил расследование уголовного дела об обвинении Ю.ТИМОШЕНКО в организации корпорацией «Единственные энергетические системы Украины» финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний.

В частности, речь идет о деле об обвинении Ю.ТИМОШЕНКО в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн., хищения и покушения на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость, служебной подделки и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн. подоходного налога.

По этому уголовному делу органами прокуратуры заявлен гражданский иск с целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

В СБУ заметили, что по эпизодам совершения других преступлений, а именно организации уклонения от уплаты более 10 млн. грн. налогов и покушения на растрату чужого имущества – средств государственного бюджета в сумме 405, 5 млн. дол., расследование продолжается.