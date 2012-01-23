Нардеп: Соглашение объединенной оппозиции - первая победа демсил

Подписание Соглашения о совместных действиях – первая победа демократических сил в 2012 году, заявила лидер УСДП, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина») Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопросы журналистов о том, поддержала ли УСДП Соглашение объединенной оппозиции, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что «Украинская социал-демократическая партия поддержала вместе с другими партиями Комитета опору диктатуре Соглашение о совместных действиях объединенной оппозиции. Подписание Соглашения – первая общая победа демократических сил в 2012 году. Она – предвестник и первый шаг к будущей большой победе, которую 28 октября на выборах получит весь украинский народ совместно с демократическими силами».

По словам лидера УСДП, в ближайшее время партия планирует сосредоточиться на трех задачах. Первая, это подготовка программного документа, в котором будут изложены цели оппозиции и виденье развития страны после победы на выборах-2012. Вторая, организация всеукраинской сети общественного наблюдения за выборами с целью предотвращения фальсификаций. И, третья, отстаивание максимально широкого представительства общественных лидеров при формировании единого списка от оппозиции при выдвижении кандидатов на мажоритарные округа.

«Объединившись, оппозиция может рассчитывать на поддержку общества, и мы должны завоевать его доверие. Для этого процесс дальнейших переговоров и координации действий оппозиции должен базироваться на принципах публичности, равноправия всех участников диалога и максимального вовлечения гражданского общества в политический процесс», – отметила политик.

«Мы знаем, что делать. Это наш год. Мы остановим и победим нынешний режим», – убеждена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, в день Соборности, 22 января, на Софийской площади в столице Украины представители оппозиционных партий и членов Комитета сопротивления диктатуре объявили о подписании Соглашения о совместных действиях объединенной оппозиции Украины. В тексте соглашения содержатся призывы к совместным действиям, направленным на освобождение политзаключенных, а также к сопротивлению действующему режиму. В тот же день Н.КОРОЛЕВСКАЯ подписала Манифест гражданской солидарности.