Тимошенко не пустила к себе комиссию Минздрава

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановский исправительной колонии №54 в Харькове, сегодня в который раз отказалась от обследования комиссией Министерства здравоохранения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель председателя комиссии Минздрава Галина СИРОШТАН.

«Юлия Владимировна в который раз отказалась от осмотра и обследования. Мы рекомендовали учесть жалобы и продолжить предложенное лечение», - сказала она.

Г.СИРОШТАН заметила, что Ю.ТИМОШЕНКО жалуется на боль в конечностях, однако не желает проводить предложенных врачами Минздрава мероприятий.

По ее словам, в комиссию Минздрава входят ведущие специалисты: травматологи, нейрохирурги, невропатологи и терапевты.

По данным Г.СИРОШТАН, в последний раз экс-премьера обследовали 7 января.

Справка УНИАН. 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.