Тюремщик подтвердил, что Тимошенко передвигается с помощью сокамерницы

Осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии Харькова, передвигается с помощью сокамерницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник колонии Иван ПЕРВУШКИН, говоря о данных видеонаблюдения, которое круглосуточно ведется в камере Ю.ТИМОШЕНКО.

«Передвигается с помощью сокамерницы», - сказал он.

И.ПЕРВУШКИН заметил, что Ю.ТИМОШЕНКО сегодня в очередной раз отказалась от обследования врачами Минздрава.