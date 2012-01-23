Тюремщик подтвердил, что Тимошенко передвигается с помощью сокамерницы
13:25, 23 января 2012Политика
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От обследования отказалась
Осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии Харькова, передвигается с помощью сокамерницы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник колонии Иван ПЕРВУШКИН, говоря о данных видеонаблюдения, которое круглосуточно ведется в камере Ю.ТИМОШЕНКО.
«Передвигается с помощью сокамерницы», - сказал он.
И.ПЕРВУШКИН заметил, что Ю.ТИМОШЕНКО сегодня в очередной раз отказалась от обследования врачами Минздрава.
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