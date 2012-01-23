На табачной фабрике в Донецке нашли еще одно тело
13:12, 23 января 2012Политика
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Во время разборки обгоревших конструкций
На табачной фабрике в Донецке во время разборки обгоревших конструкций спасатели нашли тело еще одного погибшего.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины.
Ранее министерство сообщало, что во время пожара на фабрике погиб один человек.
В пресс-служба напомнили, что 22 января в 16.20 в Донецке на территории ООО ДП Табачная компания „Хамадей” в двухэтажном здании возник пожар. На место события оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС Украины, которые ликвидировали возгорание в 23.00.
Всего огнем было уничтожено 30 тонн табачных изделий, повреждены первый, второй этажи и кровля здания на общей площади 4,2 тыс. кв. м.
Причина возгорания устанавливается.
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