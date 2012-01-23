На табачной фабрике в Донецке нашли еще одно тело

На табачной фабрике в Донецке во время разборки обгоревших конструкций спасатели нашли тело еще одного погибшего.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины.

Ранее министерство сообщало, что во время пожара на фабрике погиб один человек.

В пресс-служба напомнили, что 22 января в 16.20 в Донецке на территории ООО ДП Табачная компания „Хамадей” в двухэтажном здании возник пожар. На место события оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС Украины, которые ликвидировали возгорание в 23.00.

Всего огнем было уничтожено 30 тонн табачных изделий, повреждены первый, второй этажи и кровля здания на общей площади 4,2 тыс. кв. м.

Причина возгорания устанавливается.