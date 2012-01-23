Попов говорит, что выборы мэра на 15 июля ему невыгодны

Председатель столичной госадминистрации Александр ПОПОВ отмечает, что возможное назначение выборов депутатов Киевсовета и Киевского городского председателя на 15 июля этого года будет «невыгодной» датой для него как кандидата в мэры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам по просьбе прокомментировать информацию о возможном назначении местных выборов в Киеве на 15 июля.

«Я могу сказать так: во-первых, это определяет Верховная Рада и как она определит, так и будет. Во-вторых, если говорить о 15 июля, то наиболее невыгодной это дата будет для меня, как для кандидата. Потому что я не могу заниматься политикой или предвыборной агитацией, когда мы проводим или готовимся проводить такое серьезное мероприятие, как Евро-2012», - сказал А.ПОПОВ.