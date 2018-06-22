Вехи недели. Министр на вырост, газификация Януковича и соборность без единства

Новый министр финансов пришелся не по душе премьер-министру и многим коллегам по правительству. Виктор Янукович обещает найти альтернативные источники газа. Оппозиция громко имитировала единство в День Соборности.

Хорошковским припугнули Азарова

Виктор Янукович пустил в ход последнее средство устрашения Николая Азарова, назначив министром финансов Валерия Хорошковского. Глава государства одним выстрелом убил двух зайцев: отставил последнего преданного Николаю Яновичу министра Федора Ярошенко и подарил перспективу одному из самых амбициозных политиков страны. К тому же Валерий Иванович умеет не только посещать солярий и тренажерный зал, но и (как он утверждает) готов оздоровить государственные финансы. Сделать это в условиях охватившего Европу экономического кризиса будет непросто, однако не исключено, что бывший руководитель отечественных «джеймсбондов» знает какие-то секретные методы. Их он сможет проявить уже в ближайшее время, отправившись на переговоры с МВФ в Вашингтон. Раз распоряжаться государственными финансами поставили человека, ни дня не работавшего в Донецке и не водящего близкое знакомство с президентской семьей, значит, на это у президента были свои резоны.

Десять лет назад Хорошковский уже хлопал дверью министерского кабинета после спора с первым вице-премьером Николаем Азаровым об особенностях отношений правительства с предпринимателями. Сегодня у Валерия Ивановича есть отличная мотивация вступать с премьером в постоянные пререкания, нарабатывая себе популярность и позиционируясь в качестве защитника интересов предпринимателей. Группа телеканалов «Интер», безусловно, поддержит своего собственника во всех его начинаниях. Получится ли из Хорошковского украинский Берлускони – покажет время, пока он наотрез отказывается признавать у себя наличие премьерских и президентских амбиций.

Янукович погружается в газ

Глава государства беспокоится не только о финансовых проблемах страны, но и об ее энергетической безопасности. Во время заседания СНБО Виктор Янукович подчеркнул персональную ответственность всех участников газовых переговоров с Россией за достижение положительного результата. Критерии успеха государственного масштаба (видимо, по причине секретности мероприятия) обнародованы не были. Наполеоновские планы президента по диверсификации энергетических потоков пока разбиваются об отсутствие необходимой инфраструктуры и возможности оперативно ее создать.

Министр топлива и энергетики Юрий Бойко уверен, что Украина не станет покупать газ в оговоренных контрактами Путина – Тимошенко объемах. Он полагает, что сумеет найти общий язык с российскими партнерами за столом переговоров, хотя предыдущие раунды диалога были безрезультатными. Зато Янукович в честь Дня Свободы и Соборности отметил, что наша страна стала заложницей кабальных газовых контрактов, и подписавшие их должны понести наказание.

Соборность без единства

Как ни странно, пребывание Юлии Тимошенко за решеткой, похоже, вполне устраивает представителей оппозиции, 22 января митинговавшей на Софийской площади. По крайней мере, обращение Юлии Владимировны из Качановской колонии в исполнении Александра Турчинова стало едва ли не единственным упоминанием о лидере «Батькивщины». Потребовать освобождения Тимошенко оппозиционеры забыли. Или не захотели, понимая, что ее выход на свободу может поломать устоявшиеся отношения в оппозиционной среде.

Положа руку на сердце, ломать особенно нечего. Яценюк с завидной предприимчивостью подминает под себя менее рейтинговых оппозиционеров, сопровождая процесс поглощения декларациями о совместных действиях и гневными филиппиками в адрес Виктора Януковича. Поставить свой автограф под оппозиционным соглашением о совместных действиях был вынужден и лидер «УДАРа» Виталий Кличко. Такой оказалась плата за возможность выйти на сцену на Софийской площади, откуда боксер и политик сразу заявил, что подписал документ с оговорками. Большинство оппозиционеров боятся прослыть раскольниками, поэтому и не рискуют вступать в дискуссии с Яценюком.

Противникам действующего президента удалось договориться об отказе от критики друг друга, задекларировать совместный контроль над проведением честных выборов и пообещать выдвинуть согласованных кандидатов по мажоритарным округам. При этом одни оппозиционеры оказались оппозиционнее других – Яценюк считает целесообразным участие в выборах по спискам только «Фронта змин», «Батькивщины» и ВО «Свобода». Не оставляет ощущение, что после празднования Дня Соборности и Свободы заявленное оппозиционное единство окажется чрезвычайно хрупким из-за вылезших как шило из мешка амбиций лидеров и хронической неспособности украинских политиков договариваться.

Евгений Магда