Самый большой украинский флаг – над Днепром (фоторепортаж)

Традиционно День Соборности отмечается в Киеве на Софиевской площади и на мосту Патона. В этом году празднование состоялось еще в одном месте – на Парковом мосту, который соединяет правый берег Днепра с Трухановым островом. Участие в мероприятии приняли представители таких организаций как Гражданское движение «Вперед!», Всеукраинский комитет «Наступление», общественная организация «Предприниматели Подолья», Союз перевозчиков, Ассоциация фермеров Украины, гражданская организация «Дети войны», представители чернобыльского движения и казачества.

Акция была менее продолжительной, чем митинг оппозиции возле Софии, но не менее эмоциональной.

Перед тем, как выйти на Пешоходный мост, на Трухановом острове и набережной собрались активисты со всей Украины.

Я увидела знакомого со времен Налогового Майдана сопредседателя Гражданского движения «Вперед!» Андрея Панаэтова.

– Раньше предприниматели не праздновали День Соборности. Вы почувствовали этот праздник? – спрашиваю его.

– Почему не праздновали? Праздновали, но не так широко, потому что борьба за права не была такой острой. Сегодня мы и День Соборности отмечаем, и подписываем Манифест гражданской солидарности, где призываем все здоровые силы общества объединиться, чтобы не допустить создания в Украине тоталитарного режима. Мы берем на себя ответственность и заявляем всем политическим партиям, которые пытаются нас разъединить, что мы – гражданское общество. Мы вместе, и мы будем голосовать только за тех людей, которые ведут Украину к демократическому будущему, – отвечает один из активистов налогового Майдана.

Я увидела, как на акцию приехали представители политических партий: народный депутат от фракции БЮТ-Батькивщина, лидер УСДП Наталья Королевска, народный депутат от фракции БЮТ-Батькивщина Евгений Суслов, народный депутат от фракции НУ-НС, лидер «Европейской партии Украины» Николай Катеринчук и народный депутат от фракции НУ-НС, лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко.

Акция стартовала. Общественные активисты вышли на мост, чтобы составить наибольший национальный флаг – его общая длина составила 200 метров.

После этого состоялся небольшой митинг. Первой выступила Наталья Королевская:

– Власть своими действиями объединила общество. Украина едина. Сегодня здесь присутствуют представители всех областей Украины. Сегодня мы все вместе. Власть хочет нас запугать: Юлию Тимошенко, Юрия Луценко, Сергея Костакова – наилучших из нас они бросают в тюрьмы. Они судят за то, что мы хотим жить по законам, они судят нас за то, что мы хотим достойно жить в своей стране. Они думают, что будут править вечно, считая себя наивысшей властью. Сегодня народ вместе, а они сидят там – за заборами. Они объединили нас и они нас боятся. Власть сегодня принадлежит народу. Мы знаем, что этот год – наш год. Мы знаем, что делать, и мы знаем, как их остановить и как победить. И мы остановим, и мы победим. Мы – едины, Украина – едина!

Николай Катеринчук в своем выступлении напомнил, что украинское общество должно ценить каждую минуту Независимой Соборной Украины:

– Сегодня Украина еще не свободна. Тимошенко за решеткой, как и Луценко, а спустя время там могут оказаться и другие политики, те, которые принципиально стали на путь оппозиционности. Сегодня мы должны понять, что если есть Комитет сопротивления диктатуре (КОД), то он должен бороться против диктатуры и делать все, чтобы нынешняя власть ушла.

Анатолий Гриценко отметил, что День Соборности, как день единения украинского общества и освобождения от нынешней власти, сегодня празднуется по всей Украине. «Нынешняя власть пытается сделать все, чтобы отобрать у народа державу, – сказал на митинге лидер «Гражданской позиции». – Продолжаются попытки нас разъединить. Но никому это не удастся. Украинский народ, украинское общество уже настолько сильны, что никто не сможет приказать им стать рабами. И та «хунта», которая сейчас при власти, скоро пойдет. Сразу же после парламентских выборов.

Присутствующие политики поставили свои подписи под Манифестом гражданской солидарности. Анатолий Гриценко отметил, что подписывает настоящий документ как лидер общественной организации «Гражданская позиция».

Наблюдая за подписанием Манифеста гражданской солидарности, который поддержали как представители оппозиции, так и общественные лидеры, я вспомнила недавнее замечание директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева. По его мнению, сегодня общество живет своим жизням, ожидает героев, ожидает «политиков надежды». А политики живут своим жизням и доигрывают старую пьесу, не понимая, что скоро навсегда сойдут с сцены. «Рождается новое общество и оно будет рождать своих новых героев, новых политических проектов. Из тех, кто есть сегодня в политике, выживут лишь те, кто является честным, те, кому люди доверяют. Выигрывает тот, кто уже сегодня умеет работать и на уровне элит, и на уровне общества», – отметил он. События на Парковом пешеходном мосту засвидетельствовали, что он прав.

После подписания Манифеста мероприятие на Пешеходном мосту было завершено. Два берега Днепра соединил флаг. Участники пошли на Софиевскую площадь...

Леся Дидкивская

Фото УНИАН