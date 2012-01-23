Тарасюк: украинское руководство начинает понимать опасность

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции, экс-министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК считает, что действующая украинская власть, наконец, начала понимать, что сдача украинских объектов России может серьезно ударить по независимости нашего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Б.ТАРАСЮК высказал в интервью «5 каналу».

По его словам, в конце концов, наступило понимание, что «политика уступок России приведет к лишению Украины независимости». «Мне кажется, что постоянных сдач», - сказал Б.ТАРАСЮК и добавил, что это, наконец, проявилось на фоне газовых переговоров с Россией.

По мнению Б.ТАРАСЮКА, эта тема стала «красной линией», за которую украинская власть решила не заходить.

Б.ТАРАСЮК отметил, что российская власть делает все, чтобы склонить власть Украины к сдаче украинской газотранспортной системы.

«Украинское руководство своими настаиваниями на пересмотре цены на газ, своим нежеланием сдавать украинскую газотранспортную систему, наконец, показывает способность отстаивать украинские интересы», - добавил он.