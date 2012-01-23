Безсмертный: участники митинга почему-то не требовали освободить Тимошенко

Оппозиционные силы на митинге на Софийской площади в воскресенье должны были объявить власти ультиматум об освобождении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое мнение выразил руководитель штаба "Нашей Украины" в 2004 году, экс-посол Украины в Беларуси Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ в эфире канала TBi.

"Очевидно, что сегодняшняя акция без ультиматума власти относительно освобождения лидера оппозиции не могла бы пройти. Почему идеологические лидеры этой акции не затронули этот вопрос?" - цитирует Украинская правда.

По его мнению, «зачитав письмо лидера оппозиции и не поставив ультиматум перед властью о ее освобождении, они поступили немножко неверно или и совсем неверно».

«Более того, если не ставить вопрос об ультиматуме перед властью об освобождении Юлии ТИМОШЕНКО, тогда очень сложно ставить вопрос о победе на выборах. Потому что нынешняя политическая парадигма Украины звучит так: ЯНУКОВИЧ-ТИМОШЕНКО. И здесь не прочитывается ни одна фамилия из людей, которые выступали сегодня», - считает политик.

Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ выразил убеждение, «если лидер оппозиции находится в тюрьме, и для того, чтобы победить, лидера оппозиции нужно освободить из тюрьмы, то это должно быть не только целью, но и инструментом достижения победы».

Он подчеркнул, что нельзя «подменять эти вещи риторикой с подписанием разного рода документов».