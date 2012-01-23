Прокуратура обвиняет руководство лицея

В Луганске прокуратура разоблачила должностных лиц лицея, которые незаконно выплатили 1,2 млн. грн. зарплаты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

В ходе проверки, проведенной ведомством, правоохранители установили, что должностные лица Луганского профессионального лицея технологий и дизайна обуви совершили умышленное хищение государственных средств путем незаконной выплаты зарплаты в сумме 1,2 млн. грн. Эта зарплата была выплачена лицам, которые уволились из лицея и фактически работали на других предприятиях в Луганске и Киеве.

По данному факту прокуратура области возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины «Организация и совершение хищения в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением».

В ходе досудебного следствия ущерб возмещен в полном объеме.