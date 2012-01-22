В Донецке митинг оказался на грани срыва из-за черно-красного флага

Сегодня в центре Донецка возле памятника Тарасу Шевченко представители оппозиционных партий провели митинг, посвященный Дню Соборности и Свободы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге приняли участие более 150 человек, у многих из них в руках кроме национальных флагов Украины были флаги политических партий «Гражданская позиция», «УДАР», «Свобода», «Батькивщина», «Народний Рух Украины», «Наша Украина», БЮТ.

Митингующие также пришли с портретом Юлии ТИМОШЕНКО и широким транспарантом, выполненном в виде государственного флага Украины, на котором значилась надпись: «Не будь равнодушным! Сегодня ТИМОШЕНКО – завтра ты!».

Среди политической символики присутствовал также большой черно-красный флаг, из-за которого праздничный митинг оказался на грани срыва.

Несколько мужчин, среди которых были и двое пьяных, назвали себя представителями Донецкой общественной организации «Никто кроме нас» и потребовали убрать черно-красный, по их словам, «фашистский флаг, который приемлем в тех частях Украины, где прислуживали фашистам».

Эти люди вели себя напористо и агрессивно, но призыв участников митинга вмешаться в ситуацию присутствующих правоохранителей предотвратил возможную драку. Милиционеры отреагировали и мягко оттеснили агрессивных мужчин.

Митингующие расценили эти нападки на флаг, как провокацию.

«Это флаг Конгресса украинских националистов, он легитимный, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины, - объяснила присутствующим глава Донецкой облорганизации партии КУН Мария ОЛИЙНЫК. - Это флаг, с которым не одно поколение патриотов Украины боролось с различными оккупантами своего государства, и за него погибали миллионы тех, благодаря которым мы сегодня имеем независимую Украину».

В своих выступлениях участники митинга подчеркнули значимость праздника Дня Соборности и Свободы Украины и призвали всех к единству «в борьбе за процветание Украины».

Заместитель председателя Донецкой облорганизации «Батькивщина» Антон ДУТЧЕНКО заявил, что «сегодняшний праздник – символ единства нашей нации и нашей страны».

«Для нас, донетчан, также, как и для жителей Западной Украины, это великий символ того, что сегодня через сотни лет нам выпал уникальный шанс, данный судьбой, иметь свою страну и обустраивать ее и не ждать никаких подачек от московской, или польской, или австро-венгерской короны», - отметил А.ДУТЧЕНКО.

Он осудил действия нынешней «антинародной власти» и призвал всех «подниматься, выходить и вставать в ряды активных борцов за ту Украину, которую мы все хотим видеть».

«Сегодня Юлия ТИМОШЕНКО за решеткой, а завтра там может оказаться каждый из нас и сидеть, пока кто-то нас не освободит. Призываю вас к борьбе и призываю вас быть украинцами и помнить, что Украина – это мы», - сказал А.ДУТЧЕНКО.

Его поддержал представитель Донецкой облорганизации партии «УДАР» Руслан БОЙКО, который заявил, что, «то, что происходит сегодня в Донецке и в Украине в целом – это не допустимо… милиция вместо того, чтобы ловить преступников, ловит мирных и свободных граждан, препятствует их свободному передвижению».

«Друзья, наша сила в единстве, не нужно делить Украину на левый и правый берег, мы одна целая единая Украина, и если мы это будем понимать, нас будет становиться все больше и больше, и власть с этим будет считаться…. Если сегодня власть нам препятствует, это говорит исключительно о том, что нас боятся, а если нас боятся, значит, мы сильны», - сказал Р. БОЙКО.

Выступивший на митинге руководитель областной организации партии «Гражданская позиция» Александр ГЕВЕЛЕВ призвал Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «отчитаться за ту работу, которую он сделал – не улучшил жизнь уже сегодня, не увеличил пенсии на 20% от прожиточного минимума, не освободил предпринимателей на 5 лет от налогового гнета и т. д.».

«Пан ЯНУКОВИЧ, если ты меня сейчас слышишь, то приезжай в Донецк, выступи перед людьми и расскажи, где эти твои достижения», - попросил главу государства А. ГЕВЕЛЕВ.

Митинг, который длился в течение часа, закончился исполнением Гимна Украины.