Гриценко называет свои условия

Партия «Гражданская позиция» не собирается возвращаться в ряды Комитета сопротивления диктатуре.

Об этом журналистам во время митинга оппозиционных сил на Софиевской площади в Киеве заявил председатель партии Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Мы не планируем возвращаться в КСД, потому что я не вижу принципиальных изменений, - отметил он. - Вспомните прошлогодний праздник: когда ТИМОШЕНКО была на свободе, здесь выступали все. Никто не определял, кто равный, а кто более равный», - цитирует А.ГРИЦЕНКО пресс-служба партии.

Лидер «Гражданской позиции» также отметил, что может рассмотреть вопрос о подписании соглашения об общих действиях оппозиции лишь в том случае, если другие оппозиционные партии «согласятся повыбрасывать из нее любые упоминания о КСД, включить все, в том числе и внепарламентские силы, и не будут решать за людей, какие партии должны идти на выборы».

«Тот проект текста, который мне передали, не имеет никакого отношения к объединению. Это пакт о ненападении. Такое мы можем подписать, но к объединительному документу даже сам КСД еще не созрел», - считает А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье политические партии, которые входят в состав Комитета сопротивления диктатуре, а также партия «УДАР», которую возглавляет Виталий КЛИЧКО, заключили Соглашение об общих действиях Объединенной оппозиции.

В документе отмечается, что оппозиционные партии намерены выступать как объединенная оппозиция и совместно действовать на общенациональном и местном уровнях, согласовывать общие политические принципы и подходы на парламентских выборах 2012 года.