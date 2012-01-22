Яценюк: оппозиция создаст следственный комитет

Лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заверяет, что объединенная оппозиция после выборов в парламент создаст следственный комитет по поводу злоупотреблений сегодняшней власти.

Об этом он заявил сегодня журналистам по завершении митинга, посвященного Дню Соборности и Свободы на Софийской площади, передает корреспондент УНИАН.

«Мы привлечем к ответственности тех, кто сегодня издевается над украинцами. Одним из первых решений будет создание специального следственного комитета по поводу тех злоупотреблений и преступлений, которые совершила действующая власть», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что объединенная оппозиция после выборов в парламент сформирует демократическое большинство в Верховной Раде.

«Знайте о том, что те, кто сегодня издевается над Украиной, над украинцами, сидя во властных кабинетах – хоть в Администрации Президента, хоть правительстве, хоть в Верховной Раде – понесет ответственность. Понесет ответственность не только перед Богом, а также перед независимым и справедливым судом», - заверил А.ЯЦЕНЮК.