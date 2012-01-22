Янукович про ЕС, Тимошенко, футбол, адресные доплаты и сильное государство
Выступление в НДИ "Украина"
Политика модернизации и идея современного развитого государства объединят всех граждан Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, такое убеждение Виктор ЯНУКОВИЧ высказал на торжественном собрании по случаю Дня Соборности и Свободы Украины, которое проходит в Национальном дворце «Украина» в Киеве.
«Только так Украина сможет утвердиться как сильное и амбициозное государство в современном глобализированном и сложном мире», - отметил глава государства.
Президент выразил уверенность, что граждане умеют побеждать и готовы к работе по созданию сильного государства.
«Я четко осознаю эту цель. Я знаю, как ее достичь. Я буду действовать решительно и последовательно. У меня достаточно политической воли, чтобы постепенно претворить в жизнь нашу извечную мечту – построение сильной независимой Украины», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.
Президент подчеркнул, что верит в соборную справедливую и независимую Украину, в которой свобода человека, его гражданские права являются высшей ценностью.
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет требовать от правительства первоочередного внимания к обеспечению социальных и экономических прав граждан нашего государства.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в своем выступлении на торжественном собрании по случаю Дня Соборности и Свободы Украины.
«Задача всей украинской власти - чтобы в 2012 году каждый украинец почувствовал эффективность и результативность наших действий. Необходимо повышать выплаты малообеспеченным», - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что адресные доплаты получат в этом году учителя, врачи, работники культуры, пенсионеры, малозащищенные слои населения.
«Убежден, что без твердых гарантий социальной защиты наших граждан никакие модернизационные проекты не достигнут успеха», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.
Президент выразил убеждение, что эффективные и продуманные социальные реформы, без излишнего бюрократического рвения и «кавалерийских наскоков» - это одна из главных целей государственной политики.
«Надежное обеспечение защиты социальных прав граждан Украины будет способствовать усилению благосостояния, внедрению новых стандартов качества жизни украинцев», - отметил глава государства.
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что виновные в заключении «кабальных газовых соглашений» должны нести ответственность перед украинским народом.
«…Украина стала заложницей кабальных газовых соглашений, подписанных в 2009 году, за счет которых страна несет огромные миллиардные убытки. …Без преувеличения скажу, что эти соглашения, эти долги стали реальной угрозой национальной безопасности Украины. И те, кто независимо от должностей подталкивал Украину к бездне, должны нести ответственность перед украинским народом», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.
«Именно равенство всех перед законом, неотвратимость наказания за его нарушение является признаками правового государства», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина и Европейский Союз в этом году подпишут соглашение об ассоциации.
«В этом году мы заключим соглашение о свободной торговле и соглашение об ассоциации с ЕС», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Также, по его словам, Украина продолжит работу по введению безвизового режима с Евросоюзом.
Президент Украины добавил, что Украина и в дальнейшем будет продолжать политику национального прагматизма в отношениях со своими стратегическими партнерами: Россией, США, Китаем.
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен в успешном проведении в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу летом этого года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Соборности и Свободы Украины, которое проходит в Национальном дворце «Украина» в Киеве.
В.ЯНУКОВИЧ заявил, что 2012 год – это год Европы в Украине.
«Мы примем и, я уверен - успешно, со всем традиционным украинским гостеприимством чемпионат Европы по футболу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
По его словам, работа над подготовкой к чемпионату уже практически завершается.
«Построены стадионы, дороги, гостиницы, аэропорты. Европа и мир по-новому увидят и поймут Украину», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.