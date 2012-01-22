Янукович про ЕС, Тимошенко, футбол, адресные доплаты и сильное государство

Политика модернизации и идея современного развитого государства объединят всех граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, такое убеждение Виктор ЯНУКОВИЧ высказал на торжественном собрании по случаю Дня Соборности и Свободы Украины, которое проходит в Национальном дворце «Украина» в Киеве.

«Только так Украина сможет утвердиться как сильное и амбициозное государство в современном глобализированном и сложном мире», - отметил глава государства.

Президент выразил уверенность, что граждане умеют побеждать и готовы к работе по созданию сильного государства.

«Я четко осознаю эту цель. Я знаю, как ее достичь. Я буду действовать решительно и последовательно. У меня достаточно политической воли, чтобы постепенно претворить в жизнь нашу извечную мечту – построение сильной независимой Украины», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент подчеркнул, что верит в соборную справедливую и независимую Украину, в которой свобода человека, его гражданские права являются высшей ценностью.

***

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет требовать от правительства первоочередного внимания к обеспечению социальных и экономических прав граждан нашего государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в своем выступлении на торжественном собрании по случаю Дня Соборности и Свободы Украины.

«Задача всей украинской власти - чтобы в 2012 году каждый украинец почувствовал эффективность и результативность наших действий. Необходимо повышать выплаты малообеспеченным», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что адресные доплаты получат в этом году учителя, врачи, работники культуры, пенсионеры, малозащищенные слои населения.

«Убежден, что без твердых гарантий социальной защиты наших граждан никакие модернизационные проекты не достигнут успеха», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент выразил убеждение, что эффективные и продуманные социальные реформы, без излишнего бюрократического рвения и «кавалерийских наскоков» - это одна из главных целей государственной политики.

«Надежное обеспечение защиты социальных прав граждан Украины будет способствовать усилению благосостояния, внедрению новых стандартов качества жизни украинцев», - отметил глава государства.

***

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что виновные в заключении «кабальных газовых соглашений» должны нести ответственность перед украинским народом.