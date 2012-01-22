Социолог: нынешняя власть теряет доверие быстрее «оранжевой»

Разочарование в нынешней власти происходит более быстрыми темпами, чем в прошлой, сказал в интервью ZN.UA директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

«Если сравнивать с поддержкой деятельности предыдущей власти после аналогичного срока пребывания ее в „верхах“, то есть через два года, то у нее оценки были повыше», — сообщил социолог.

По его мнению, разница между прошлой и нынешней властью в степени вреда для страны.

«На мой взгляд, тогда ничего хорошего не делалось. Сейчас хорошего делается ровно столько же, то есть ничего, зато есть решения, которые реально ухудшают ситуацию в стране. Соответственно, и оценка людьми этой власти низкая», — сказал он.

«У власти есть большие просчеты. Обогащаясь за время пребывания у власти, люди потом очень много теряют, а в случае смены власти могут потерять еще больше. То, что сделали с Тимошенко, — это самый страшный сон, который может присниться Януковичу, когда его переизберут. Люди при власти не могут понять, что экономический уровень в Украине так низок, что поднять его несложно. Сложно поднять жизненный уровень в Японии, Швейцарии, Голландии, где он и без того очень высок, — там это действительно проблема, требующая нестандартных подходов. В Украине же настолько очевидно, где есть «утечки денег»… И тот, кто сможет обеспечить стране экономический рост, обеспечит себе поддержку электората без дополнительных усилий на очень длительное время», — уверен А.Быченко.